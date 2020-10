CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la tercera temporada de “ The Boys ”, Butcher y su equipo se ven obligados a seguir luchando contra Vought y sus superhéroes, Homelander intenta crear un vínculo con su hijo Ryan, Stormfront gana terreno en los Siete, y la congresista Victoria Neuman presenta un caso contra la compañía de Edgar.

La aparición y muerte del hermano de Kimiko sirve para mostrar la verdadera personalidad de Torrencial, quién además de manipular al público a través de sus redes sociales, se gana la confianza de Vengador, con quién empieza una relación amorosa, a su manera.

En tanto, Starlight se une a “ The Boys ” y descubren la verdad de Liberty/ Stormfront; y un hospital psiquiátrico donde Vought realiza pruebas con el compuesto V en adultos. Además, encuentran al súper que asesinó a los nietos de Mallory, Farolero, quien promete testificar en contra de la malvada compañía. Sin embargo, cuando Vought secuestra a Annie, Hughie lo utiliza para rescatarla.

Después de que Homelander y Stormfront se llevan a Ryan, Becca escapa y le pide a Butcher que le devuelva a su hija. El resto de la banda decide sumarse a la misión y se preparan para enfrentar a los súper.

Becca recurrió a Billy en busca de ayuda para rescatar a su hijo Ryan (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE BOYS”?

En el último episodio de la segunda temporada de “The Boys”, el miedo por lo sucedido en la comparecencia de Los Siete ante el congreso provocó que el gobierno de los Estados Unidos aceptara utilizar el Compuesto V para protegerse de los superterroristas, sobre todo del que hizo explotar la cabeza de varios testigos. Algo que por supuesto los Muchachos no están dispuestos a permitir.

El plan de Butcher, como siempre, es matar a todos los súper que pueda, pero Hughie y Estrella le piden un poco de tiempo para conseguir otro testigo o más pruebas en contra de Vought. A última hora, gracias a Audaz filtran imágenes que muestran los vínculos de Stormfront con los nazis.

Por otro lado, Butcher se reúne con Stan Edgar y propone entregarle a Ryan a cambio de que lo dejen vivir en paz con su esposa. Pero a Becca le promete recuperar a su hijo y entregarse a ella. ¿Qué será más fuerte? ¿Su odio o su amor?

Butcher hizo un trato con Edgar, pero al final prefirió ayudar a su esposa (Foto: Amazon Prime Video)

Finalmente, el plan se pone en marcha. Bill y Becca consiguen alejar a Vengador de la cabaña y rescatar a Ryan, y cuando llega el momento decisivo Butcher hace lo correcto y envía a su esposa y al niño con Mallory. Pero antes de que pueden huir aparece Torrencial y derriba el auto obligándolos a huir al bosque.

Aunque Starlight, Kimiko, Hughie, Frenchie y Leche Materna intenta detener a Stormfront, ella los recude sin mucho esfuerzo. No obstante, cuando está a punto de vencerlos aparece Queen Maeve y la derriba.

Mientras Homelander descubre que todo fue una trampa y asesina a los hombres de Edgar, Torrencial escapa de las tres súper y va tras Ryan. Cuando Becca se interpone Stormfront no duda en estrangularla y aunque Butcher intenta detenerla nada puede hacer contra ella. Solo Ryan puede hacerle frente.

Al ver a su madre en peligro, el pequeño usa sus poderes para carbonizar a la súper, pero Becca también resulta herida y muere en los brazos de Butcher, a quien le suplica que cuide de su hijo. Antes de que Billy pueda reaccionar, aparece Vengador y pretender llevarse a Ryan en contra de su voluntad. Una vez más Maeve aparece y salva el día: amenaza con difundir el video del avión si él no los deja en paz.

La segunda temporada de “The Boys” no solo termina con los muchachos recuperando su libertad, también se revela que Victoria Neuman es la súper que hizo volar las cabezas de varios asistentes a la comparecencia, pero ¿para quién trabaja?

¿La congresista Neuman trabaja para Stan Edgar? (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL PARA LA TEMPORADA 3 DE “THE BOYS”?

La congresista ha demostrado estar en contra de Vought y sus superhéroes, al menos en público, pero todo parece indicar que en realidad trabaja para Stan Edgar, ya que se deshizo de todos lo que amenazaban su compañía. El último fue el líder de la iglesia.

Aunque cada uno tomó su propio rumbo esta nueva amenaza podría reunir a “The Boys” en la tercera temporada. Por el momento, Butcher dejó a Ryan al cuidado de Mallory, quien le ofreció trabajo vigilando a los súper; Leche Materna volvió con su familia; Kimiko y Frenchie se fueron juntos; y Hughie decidió trabajar para Neuman. Tal vez ‘Petit’ Highie descubra la verdad y reúna a la banda en la tercera temporada.

En una entrevista con GameSpot Claudia Doumit, quien interpreta a la congresista Neuman, reveló que incluso ella no sabía que su personaje era un villano. “Recuerdo, me encontré con [el showrunner Eric Kripke] en ocasiones en el set, él pasaría para ir a otro lado, y él simplemente me decía, '¡Cosas grandes para Neuman, muy emocionantes! ¡Tengo cosas importantes en camino!”, contó.

“No tenía ni idea de qué estaba hablando. Y obtendría el guion para el próximo episodio. Y ella estaba como, en un mitin. Yo estaba como, ‘Sí, esto es emocionante, ¡supongo!’... Era tan confuso lo emocionados que estaban los escritores y todos por este personaje”, agregó.