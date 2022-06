La tercera temporada de “The Boys”, serie desarrollada por Eric Kripke para Amazon Prime Video, se estrenará el 3 de junio de 2022 y por lo visto en el tráiler de los nuevos episodios, la ficción basada en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson dará un gran giro y pondrá a prueba a Billy Butcher.

Antony Starr, quien interpreta a Homelander, dijo a TVLine que, “[La tercera temporada] es mi temporada favorita. [Es] sin duda una de las temporadas de televisión más agradables en las que he tenido la suerte de participar”.

Entre los actores que vuelven para la nueva entrega de “The Boys” están Antony Starr (Homelander), Jessie T Usher (A-Train), Karen Fukuhara (Kimiko), Nate Mitchell (Black Noir), Jack Quaid (Hughie Campbell), Laz Alonso (Mother’s Milk), Erin Moriarty (Annie/Starlight), Chace Crawford (The Deep), Dominique McElligott (Queen Maeve), Claudia Doumit (Victoria Neuman), Karl Urban (Billy Butcher), Giancarlo Esposito (Stan Edgar) y Tomer Kapon (Frenchie), entre otros.

A ellos se suman Jensen Ackles de “Supernatural”, Laurie Holden de “The Walking Dead”, Katia Winter de “Dexter”, Sean Patrick Flanery de “Dexter”, Nick Wechsler de “Revenge”, Miles Gaston Villanueva de “Nancy Drew”, Kristin Booth de “Orphan Black” y Jack Doolan de “Marcella”, pero ¿quién es quién en la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA TEMPORADA 3 DE “THE BOYS”?

1. Jensen Ackles es Soldier Boy

Soldier Boy fue apodado “el superhéroe original” después de luchar en la Segunda Guerra Mundial, además, se convirtió en “la primera súper celebridad y pilar de la cultura estadounidense durante décadas”. Erick Kripke dijo a TV Guide que el personaje de Jensen Ackles tiene una conexión sorpresa con Stormfront.

Jensen Ackles como Soldier Boy en tercera temporada de “The Boys” (Foto: Amazon Prime Video)

2. Laurie Holden es Crimson Countess

Crimson Countess es miembro de Payback, el superequipo encabezado por Soldier Boy. Se caracteriza por llevar un traje escarlata y tiene una relación sentimental con Mind-Droid.

Laurie Holden como Crimson Countess en tercera temporada de “The Boys” (Foto: Amazon Prime Video)

3. Miles Gaston Villanueva es Supersonic

Supersonic es el exnovio de Starlight y miembro del equipo de superhéroes Payback. Aunque no se sabe mucho sobre el personaje, debido a que fue creado específicamente para la serie “The Boys”, podría interferir en la relación de su ex con Hughie.

4. Katia Winter es Little Nina

En los cómics, Little Nina es una mafiosa rusa súper bajita a la que le encantan los vibradores. Estaba en Vought cuando utilizaban una versión menos poderosa del Compuesto V.

5. Sean Patrick Flanery es Gunpowder

Gunpowder también miembro del viejo equipo de superhéroes Payback liderado por Soldier Boy. Al igual que Supersonic, es un personaje creado para la serie de Amazon Prime Video.

También se unen al elenco de la tercera temporada de “The Boys”:

Nick Wechsler como Blue Hawk

Kristin Booth como Tessa

Jack Doolan como Tommy