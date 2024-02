Dirigida por Rupert Sanders a partir del guion de Zach Baylin y Will Schneider, “The Crow” (“El cuervo” en español) es una película basada en la serie limitada de cómics de 1989 homónima de James O’Barr e inspirada en la cinta de culto de 1994 del mismo nombre y que narra la historia de Eric Draven, quien tras ser brutalmente asesinado junto su novia la noche anterior a Halloween, vuelve a la vida gracias a la ayuda de un cuervo y con el objetivo de vengarse.

“Lo que me atrajo de esto fue la oportunidad de hacer un romance oscuro, algo que tratara sobre la pérdida, el dolor y el velo etéreo entre la vida y la muerte y superar eso”, explicó Sanders, quien también trabajó en “Blancanieves y el cazador” y “Ghost in the Shell”, a Vanity Fair. “Mira, crecí escuchando Joy Division and the Cure, y esta película es un poco como una canción de Cure: la belleza de la melancolía”.

El remake de “The Crow” llegará a los cines en algún momento del 2024 y cuenta con un elenco principal conformado por Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila y Jordan Bolger. A finales de febrero, compartieron las primeras imágenes de Skarsgård como Eric Draven.

Bill Skarsgård como Eric Draven / El cuervo y FKA Twigs como Shelly Webster en la película "The Crow" (Foto: Lionsgate)

BILL SKARSGÅRD COMO ERIC DRAVEN EN “THE CROW”

Bill Skarsgård, conocido principalmente por interpretar a Pennywise en las dos películas de terror “It” y por su aparición en “The Divergent Series: Allegiant” y “John Wick: Chapter 4″, asume el rol de Eric Draven, quien regresará una año después de su muerte para vengarse de los culpables.

En “El cuervo” de 1994, el personaje recayó en Brandon Lee, quien falleció en el set de grabación a causa de una de las pistolas que utilizaron en la escena en la que el protagonista recuerda cómo Funboy le dispara. El hijo del artista marcial y también actor Bruce Lee falleció el 31 de marzo de 1993 a los 28 años.

“Obviamente, fue una tragedia terrible, y definitivamente es algo que siempre hemos tenido en mente durante la realización de la película”, señaló James O’Barr al medio antes mencionado. “Brandon era una voz original y creo que siempre será sinónimo de ‘The Crow’ y espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho y de cómo hemos recuperado la historia. Su alma está muy viva en esta película. Hay una verdadera fragilidad y belleza en su versión del Cuervo, y creo que Bill se siente como un sucesor de eso”.

Eric Draven (Bill Skarsgård) besa a su novia Shelly (FKA Twigs) a través de un velo en la película "The Crow" (Foto: Lionsgate)

LAS PRIMERAS FOTOS DE BILL SKARSGÅRD EN “EL CUERVO”

El director Rupert Sanders explicó que en su versión de la historia buscó que la luz y la oscuridad estuvieran más equilibradas, así que mostrará un poco más de la relación de Eric y Shelly, lo que corresponde a las dos primeras fotografías de Bill Skarsgård junto a su coestrella FKA Twigs.

Mientras que la tercera imagen corresponde a la segunda mitad de la película, donde Eric regresa como El cuervo para cobrar venganza. Por eso, Bill Skarsgård aparece con varios tatuajes y con el rostro pintado.

“Creo que la belleza de Bill es que tiene una belleza inquietante y, a medida que se transforma a través de su pérdida, se convierte en algo que ni siquiera él puede controlar. Es esa famosa frase: ‘Quien luche contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno”, indicó Sanders.