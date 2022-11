Una nueva temporada de “The Crown” está a punto de sumarse al catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Así, los seguidores de la producción que traza la vida de la reina Isabel II desde su boda en 1947 podrán conocer nuevos sucesos que marcaron su historia.

Como se sabe, este proyecto se basa en “The Audience”, la reconocida obra de teatro de Peter Morgan. Además, ha sido galardonado innumerables veces en galas como los Emmys, Golden Globes, BAFTA TV Awards y muchos otros importantes eventos.

Entonces, ¿qué pasará en esta entrega de la ficción? A continuación, conoce de qué trata y cómo ver los nuevos capítulos de la temporada 5 de la serie “The Crown” en Netflix.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “THE CROWN”?

La quinta temporada de “The Crown” abarca el período entre 1991 y 1997. De esta forma, presenta los sucesos que ocurrieron durante el gobierno de John Major como Primer Ministro, incluyendo la guerra mediática que libraron Diana y Carlos, el deterioro de su matrimonio y el trágico deceso de la recordada Princesa de Gales.

Vale precisar que la pareja se separó en 1992 y se divorció en 1996, un año antes de que Diana falleciera en un impactante accidente automovilístico.

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, en esta entrega, la Familia Real se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha, ya que el público cuestiona abiertamente su papel en la Gran Bretaña de los años 90.

“A medida que la reina Isabel II (Imelda Staunton) se acerca al aniversario 40 de su ascensión al trono, reflexiona sobre un reinado que ha abarcado 9 Primeros Ministros, el advenimiento de la televisión masiva y el ocaso del Imperio Británico. Sin embargo, hay nuevos desafíos en el horizonte. El colapso de la Unión Soviética y la transferencia de la soberanía en Hong Kong señalan un cambio sísmico en el orden internacional que presenta tanto obstáculos como oportunidades. Mientras tanto, los problemas se avecinan más cerca de casa”, anuncia la plataforma.

Dominic West y Elizabeth Debicki en una escena de la quinta temporada de "The Crown" (Foto; Netflix)

En ese sentido, la temporada exhibe que el príncipe Carlos (Dominic West) presiona a su madre para que le permita divorciarse de Diana (Elizabeth Debicki), lo que presenta una crisis constitucional de la monarquía. Además, la publicación de un libro expone las grietas de la Casa de Windsor.

Finalmente, las tensiones aumentarán cuando Mohamed Al Fayed (Salim Daw) llegue a escena. Impulsado por su deseo de aceptación, aprovecha su riqueza y poder para tratar de que él y su hijo Dodi (Khalid Abdalla) tengan un asiento en la mesa real.

La familia real durante la quinta temporada de "The Crown" (Foto: Netflix)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “THE CROWN” - TEMPORADA 5

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 5 DE “THE CROWN”?

“The Crown 5″ se estrena el miércoles 9 de noviembre del 2022 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 2:00 am.

2:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Chile: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Imelda Staunton y Jonathan Pryce, intérpretes respectivos de la reina Isabel II y el duque Felipe en la quinta temporada de "The Crown" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “THE CROWN” - TEMPORADA 5?

La temporada 5 de “The Crown″ estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de los nuevos capítulo de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Póster de la nueva temporada de "The Crown" con Imelda Staunton (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA QUINTA TEMPORADA DE “THE CROWN”?

Al igual que en sus anteriores temporadas, la quinta entrega de “The Crown” tiene 10 episodios. A continuación, te revelamos el nombre de cada uno de estos:

Queen Victoria Syndrome The System Mou Mou Annus Horribilis The Way Ahead Ipatiev House No Woman’s Land Gunpowder Couple 31 Decommissioned

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CROWN” - TEMPORADA 5?

Un nuevo grupo de actores son los que forman parte del reparto de la quinta temporada de “The Crown”. De esta manera, te presentamos el nombre de los personajes principales de la historia:

Imelda Staunton como la reina Isabel II

Elizabeth Debicki como Diana, Princesa de Gales

Dominic West como Carlos, Príncipe de Gales

Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, duque de Edimburgo

Lesley Manville como la princesa Margarita

Jonny Lee Miller como John Major

Revisa más detalles sobre los protagonistas del relato en esta nota.