La cuarta temporada de “ The Crown ” ha generado molestias entre los miembros de la familia real británica, sobre todo por forma en que retrata la historia del príncipe Carlos y Lady Diana. Incluso el hermano de la princesa de Gales, Earl Charles Spencer, a que la producción de la serie de Netflix rodara en una de las propiedades de la familia.

“Me preguntaron si podían filmar en Althorp y yo dije obviamente que no”, reveló Spencer en una entrevista con Today. “Lo que me preocupa es que la gente vea una serie así y se olvide de que es ficción. Me he encontrado con estadounidenses que me dicen que han visto ‘ The Crown ’ como si hubieran recibido una lección de historia. Bueno, no es así”.

“Hay muchas conjeturas y mucha invención. Puede basarse en hechos reales, pero las partes que van de unos eventos a otros no son hechos reales. Siento que es mi deber defenderla cuando pueda”, agregó el hermano de Lady Di.

Earl Charles Spencer explicó que su intención es proteger el legado de su hermana y asegurarse de que no se vea empañado por descripciones sensacionalistas. “Ella me dejó, por ejemplo, como tutor de sus hijos. Así que siento que le transmití confianza. Y crecimos juntos, si creces con alguien, sigue siendo esa persona, no importa lo que le pase después. Así que sí, siento muy apasionadamente que tengo el papel de honrar su memoria”, sentenció.

Lo único que le preocupa a Earl Charles Spencer es proteger el legado de su hermana (Foto: Netflix)

¿QUÉ OPINA LA FAMILIA REAL BRITÁNICA DE “THE CROWN”?

El creador Peter Morgan ha explicado anteriormente que “The Crown” es una serie y no un documental, es decir, si bien sigue los hechos históricos también se toma ciertas libertades creativas, por ejemplo, al crear diálogos que solo los involucrados podrían desmentir.

La biógrafa real Penny Junor reveló que los miembros de la Casa de Windsor están en desacuerdo con la forma en que se retrató la relación entre Carlos y Diana, según reportó The Times of London. “Es el retrato más cruel, injusto y horrible de casi todos ellos”, dijo sobre el guion de Morgan, “Inventó cosas para hacer un drama muy costoso”.

“Esto es un drama de ficción, entretenimiento con fines comerciales que se lleva a cabo sin tener en cuenta a las personas involucradas cuyas vidas se apropian y se explotan (...) En este caso, se vuelven a sacar a luz eventos que sucedieron en tiempos muy difíciles hace 25 ó 30 años sin pensar en los sentimientos de nadie. Eso ni está bien ni es justo, especialmente cuando muchas de las cosas que se representan no se ajustan a la verdad”, afirman desde el entorno del príncipe Carlos, según el Daily Mail.

El diario británico también informa que desde el Palacio de Buckingham señalan que “no hay ninguna intención de contar una historia cuidadosamente matizada, todo es muy bidimensional. Esto es engañar con un presupuesto de Hollywood. El público no debe dejarse engañar pensando que esta es un relato preciso de lo que realmente sucedió”.