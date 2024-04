“La profecía” (“The Omen” por su traducción en inglés) se ha asentado como un verdadero clásico del terror sobrenatural a lo largo de los años. En este 2024, la franquicia lanzó “La primera profecía” (“The First Omen”), la sexta película que promete darnos a conocer los orígenes de esta historia de horror. En caso no lo sepas, este nuevo largometraje tiene una importante con la cinta original estrenada en 1976 que muchos seriéfilos han pasado por alto.

A pesar de que la franquicia sigue apostando por la historia, esta nueva precuela se dista de todas las anteriores porque pretende explicarnos el inicio de toda la trama. “The First Omen” se trata de una precuela ambientada a principios de la década de 1970 y que detalla las circunstancias detrás del nacimiento de Damien y el rol de la Iglesia Católica en el evento.

Nell Tiger Free interpreta a Margaret, la protagonista de "The First Omen" (Foto: 20th Century Studios)

Dirigida por Arkasha Stevenson, esta nueva entrega narra la historia del origen de Damien, desde su concepción en el vientre de su madre biológica hasta las verdaderas intenciones de la iglesia una vez nazca el Anticristo.

Si bien se nota el toque personal de la directora, la prensa especializada ha podido notar algunos aspectos de la película original de 1976 que solo un verdadero fanático de la saga ha podido descubrir.

“THE FIRST OMEN”: ¿CUÁL ES LA CONEXIÓN CON LA PELÍCULA ORIGIANL

La película de terror adopta un enfoque narrativo distinto de la historia, pero al final logra conectarla con Damien, mientras introduce nuevos giros en la trama. Por ejemplo, en “The First Omen”, Damien no nace hasta el desenlace, y somos testigos de cómo se desarrollan los acontecimientos. El primer presagio tiene lugar en 1971 y sigue la llegada de Margaret, una novicia que trabaja en un orfanato italiano antes de tomar los votos.

Vale resaltar que “The First Omen” no presenta una escena post-créditos que sugiera una conexión adicional con la franquicia, ya que además de revelar la identidad de la madre de Damien, también insinúa una posible secuela mediante un par de giros significativos del que no te haremos spoiler en esta nota.

La madre de Damien está viva

Mientras que en “La profecía” entendemos que la madre de Damien está muerta, en el cierre de “The First Omen” nos cuenta que esta sigue viva. La cinta da a entender que Margaret sigue con vida y está junto a Carlita, su hija, en reclusión.

A su vez, el padre Brenann logra encontrar a Margaret y le advierte de los pasos que viene realizando la iglesia para no perderle el rastro. Luego de ello, puedes inferir de que Margaret sigue vive durante los eventos posteriores al nacimiento del Anticristo, a pesar de que la Iglesia haya mentido sobre su paradero.

Margaret intentará consagrarse a la Iglesia, pero descubrirá el mal en "The First Omen" (Foto: 20th Century Studios)

También se puede tomar en cuenta que los Vizzardeli pueden haberla encontrado y matado antes de los eventos de “La profecía”.

Damien podría ser clave para el futuro de la franquicia

“The First Omen” concluye con la burla de que Robert Thorn ha acogido a Damien para que crezca con todos los privilegios que le pueden ofrecer. El desenlace es siniestro

El primer presagio termina con la burla de que Robert Thorn ha acogido a Damien para que pueda crecer con todos los privilegios que la vida puede ofrecer .A pesar de que el público ya tiene conocimiento de lo que se avecina, el final de “The First Omen” es siniestro.

No obstante, establece una secuela para la película precuela, una que podría centrarse en Margaret y su hija, quien parece ser presentada como el Anticristo en contraposición a Damien.

Damien tiene una hermana de “The First Omen”

El desenlace de “The First Omen” reserva una de sus mayores sorpresas al revelar que Margaret ha dado a luz a un niño y una niña. Aunque la iglesia solo requería al niño para sus planes relacionados con el Anticristo, tenían la intención de eliminar tanto a Margaret como a su bebé simultáneamente, sin dejar ningún rastro.

"The First Omen" presenta varios guiños a la cinta original de mediados de los 70 (Foto: 20th Century Studios)

La revelación de que Damien tiene una hermana constituye un giro argumental nuevo que no se encuentra en la franquicia cinematográfica original de “The Omen”. Mientras Margaret huye con su bebé, este giro insinúa que la hermana de Damien, aún sin nombre, podría hacer una aparición en el futuro.

FICHA TÉCNICA DE “THE FIRST OMEN”

Título original: The First Omen

Año: 2024

Duración: 120 minutos

País: Estados Unidos

Dirección: Arkasha Stevenson

Guion: Tim Smith, Arkasha Stevenson, Keith Thomas

Género: Thriller psicológico

Música: Mark Korven

Fotografía: Aaron Morton

