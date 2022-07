CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Mark Greaney, “The Gray Man” (“El hombre gris” en español) es una película de Netflix dirigida por Anthony y Joe Russo, y protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans. La cinta que está disponible en Netflix desde el viernes 22 de julio de 2022 sigue a Court Gentry, un agente externo de la CIA que descubre comprometedores secretos de la organización.

Court Gentry cumplía una condena en prisión hasta que fue reclutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton) para formar parte del programa Sierra por tiempo indefinido y recibe el nombre de Six. Dieciocho años después, Donald fue reemplazado por Denny Carmichael (Regé-Jean Page), quien en un intento de encubrir lo que está sucediendo en la agencia envía a Sierra Six a asesinar a un supuesto delincuente muy peligroso.

Sin embargo, Gentry descubre que se trata de otro Sierra, es decir, “The Gray Man”, quien le advierte que ordenaron su muerte porque descubrió turbios secretos de Carmichael y que él podría ser el siguiente. Además, le entrega una memoria con información codificada.

Desde ese momento, Sierra Six se convierte en el nuevo objetivo de Denny, quien no duda en contactar a Lloyd Hansen (Chris Evans), un sociópata que trabaja extraoficialmente para la CIA y no se detendrá hasta capturar al protagonista de “El hombre gris”.

Sierra Six preparándose para la misión encomendada por Denny Carmichael en "The Gray Man" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE GRAY MAN”?

Cuando Gentry se ve acorralado envía la memoria a Praga, donde reside la exagente Maggie, y recurre a Donald Fitzroy, a quien considera un padre. Por supuesto, este le brinda su ayuda de inmediato, pero se ve obligado a traicionarlo debido a las amenazas de Lloyd, quien secuestra a su sobrina.

Aunque Sierra Six logra escapar de los sicarios no puede confiar en nadie porque Lloyd ofrece una gran recompensa por su cabeza. Por eso, el hombre que debía ayudarlo con un pasaporte falso le tiende una trampa y lo atrapa en profundo pozo. No obstante, Court se la ingenia para escapar de los asesinos.

Lloyd está cerca de capturarlo, pero la agente Dani Miranda (Ana de Armas), quien fue acusada de ser cómplice Gentry, aparece y deja inconsciente a Hansen y se lleva al protagonista de “The Gray Man” con el objetivo de que limpie su nombre. Sin embargo, al conocer toda la historia decide ayudarlo a desenmascarar a Denny y rescatar a Fitzroy.

El mercenario fugitivo y su nueva aliada viajan a Praga para recuperar la evidencia y gracias a Maggie descubren que Denny Carmichael ha estado utilizando la agencia como su escuadrón de ataque personal y cuenta con la protección de alguien muy poderoso.

Aunque Sierra Six está interesado en exponer a Denny y a todos los agentes corruptos de la CIA, su prioridad es la seguridad de Fitzroy y su sobrina, una niña que Gentry conoce muy bien porque fue el encargado de cuidarla cuando era más pequeña.

Los hombres de Lloyd no tardan en encontrar a su objetivo y se desata un gran enfrentamiento entre ambos bandos que termina con la muerte de Margaret Cahill (Alfre Woodard). Después de escapar del equipo SWAT y otro equipo fuertemente armado, Gentry y Dani acuden a hospital para curar sus heridas. Allí son sorprendidos por Avik San (Dhanush), quien les roba la evidencia.

Lloyd Hansen y Suzanne Brewer rastreando a Sierra Six en "The Gray Man" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE GRAY MAN”?

¿Six logra rescatar a Fitzroy y Claire?

Con ayuda de Miranda, Six logra infiltrarse en la casa de seguridad de Lloyd y tras asesinar a todos los guardias encuentra a Fitzroy y su sobrina. Sin embargo, en medio de la fuga, Donald recibe un disparo cerca del pecho y le pide a Gentry que se lleve a Claire y la proteja mientras el utiliza una granada para intentar deshacerse de Lloyd.

No obstante, el sociópata logra salir con vida y se lleva a Claire como rehén. Six los persigue hasta el laberinto, donde tiene un enfrentamiento final con Lloyd que termina con Suzanne Brewer (Jessica Henwick), la socia de Denny, asesinando a Hansen y obligando a Six a confirmar su historia a cambio de la seguridad de la pequeña.

¿Qué pasó con la evidencia?

Avik San la entrega voluntariamente a Dani, pero Suzanne se la arrebata y la presiona para culpar a Lloyd por todas las muertes y no señalar la responsabilidad de Carmichael y su equipo.

Al final de “The Gray Man”, Six regresa a prisión y Claire queda al cuidado de la CIA. Sin embargo, Gentry escapa y rescata a la sobrina de Fitzroy. ¿Quién es la persona que protege a Denny, es decir, el Viejo? ¿Carmichael descubrirá la traición de Suzanne? ¿Miranda buscará a Six? ¿Realmente destruyeron toda la evidencia en contra de los malos elementos de la CIA? ¿Habrá una secuela de esta película de Netflix?