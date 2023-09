Una de las producciones que se prepara para conquistar al público es “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”). El filme protagonizado por Tom Blyth y Rachel Zegler es una secuela del éxito donde participaron Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Por ello, conoce aquí quiénes serán los actores y personajes que aparecerán en escena.

“Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes” es una película dirigida por Francis Lawrence y cuenta con el guion de Michael Arndt y Michael Lesslie. Se debe precisar que la producción está basada en la novela “The Ballad of Songbirds and Snakes” de Suzanne Collins.

Cabe indicar que desde el estreno de “Los juegos del hambre” han sido cuatro las secuelas que se han visto. Por lo tanto, “Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes” es la quinta producción que llegará a las pantallas.

Otro dato importante es que en la película se podrán ver a reconocidos artistas de la actuación que te detallaremos a continuación.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA

1. Tom Blyth - Coriolanus Snow

El reconocido actor Tom Blyth interpreta a Coriolanus Snow, un joven que con el objetivo de sacar adelante económicamente a su hogar decide aceptar el reto como mentor en los Juegos del hambre. Pero todo cambiará cuando se entera de que entre los aprendices está una mujer del distrito 12, un lugar y población de la que no tiene buena impresión.

El actor ha participado en producciones como “Billy el niño”, “Benediction”, “Los juegos del hambre”, “Robin Hood”, entre otras.

2. Rachel Zegler - Lucy Gray Baird

La actriz estadounidense de 22 años Rachel Zegler también aparece en escena. En la ficción, Lucy Gray Baird pertenece al distrito 12 y con el tiempo conoce a Coriolanus Snow. Además tiene un talento innato como cantante y destaca en los eventos a futuro.

A Rachel Zegler también se le vio en películas como “West side story”, “Shazam”, “Los juegos del hambre”, “Blancanieves”, y más.

3. Viola Davis - Dra. Volumnia Gaul

La lista también está integrada por Violeta Davis que interpreta a la doctora Volumnia Gaul. Se caracteriza por tener una mentalidad inteligente y, a la vez, cruel durante la competencia. Todos quedan asombrados cuando se ve que tiene gran influencia sobre Coriolanus.

Viola Davis ha trabajado anteriormente en producciones como “Out of sight”, “Kate & Leopold”, “Syriana”, “Trust”, entre otras.

4. Jason Schwartzman - Lucrecio Flickerman

Lucrecio Flickerman es intepretado por el famoso actor Jason Schwartzman.

En la ficción se desempeñó como interrogador de mentores y tributos. Con el paso del tiempo se logró convertir en el aire de los Juegos del hambre.

Jason Schwartzman participó anteriormente en “Queer”, “Moonrise Kingdom”, “El rey de la polca”, Spiderman: across the spider-verse”, entre otras.

5. Peter Dinklage - Casca Highbottom

Reconocido internacionalmente por su profesionalismo y carisma el actor Peter Dinklage vuelve a la pantalla en la piel de Casca Highbottom.

Él es el creador de los juegos y también destaca por ser decano de la Academia.

A Peter Dinklage se le ha visto en filmes como “Jall Bait”, “Fortune”, “Human Nture”, Lividon on oblivion”, etc.

6. Laurel Marsden - Mayfair Lipp

La actriz de 21 años nacida en Atlanta también actuará en el esperado filme. Ella interpreta a Mayfair Lipp, que es la hija del alcalde.

Uno de los puntos claves de la trama es cuando recomienda a su padre que mencione el nombre de Lucy en la cosecha, según informó Collider.

Laurel también fue parte de películas como “Contempt”, “Survive”, " Marvel”, etc.

COMPLETAN EL ELENCO

Jerome Lance - Marcus

- Marcus Josh Andrés Rivera - Sejanus Plinth

- Sejanus Plinth Luna Steeples - Dill

- Dill Ashley Liao - Clemensia Dovecote

- Clemensia Dovecote Aamer Husain - Felix Ravinstill

- Felix Ravinstill Mackenzie Lansing - Coral

- Coral Hiroki Berrecloth - Treech

- Treech Knox Gibson - Bobbin

¿DE QUÉ TRATA “BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES”?

“Balada de pájaros cantores y serpientes” viaja al pasado cuando el tiránico líder tenía tan solo 18 años, sus ideales eran diferentes y su poder no estaba ni cerca del que manejaba en “Los juegos del hambre”.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la película se sitúa en la “décima edición anual de ‘Los juegos del hambre’”, donde “el joven Snow se alarma cuando lo asignan como mentor de Lucy Gray Baird, el tributo femenino del empobrecido Distrito 12. Pero, después de que Lucy Gray acapara toda la atención de Panem cantando desafiante durante la ceremonia de cosecha, Snow cree que podría ser capaz de cambiar las probabilidades a su favor. Uniendo sus instintos para el espectáculo y su nueva sabiduría política, Snow y Lucy Gray en su carrera contrarreloj para sobrevivir finalmente revelarán quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES”?

“Balada de pájaros cantores y serpientes” está programada para estrenarse el 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos.

Mientras tanto, a cines latinoamericanos, llegará un día antes, es decir, el 16 de noviembre del mismo año.

