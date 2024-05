CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela del mismo nombre de Robinne Lee, “The idea of you” (en español: “La idea de ti”) es una comedia romántica de Amazon Prime Video que sigue el inesperado romance de Solène (Anne Hathaway), una mujer divorciada de 40 años, y Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), un joven de 24 años que es el vocalista principal de August Moon, la boy band más famosa del planeta. ¿Cómo empieza esta historia de amor y qué pasa con sus protagonistas? A continuación, te cuento el final de la película dirigida por Michael Showalter.

Antes de asistir a un campamento, Solène lleva a su hija Izzy (Ella Rubin) y a sus amigos a casa de su exesposo Daniel (Reid Scott) y su novia Eva para que asistan a Coachella. Sin embargo, Daniel debe lidiar con un problema laboral y arruina los planes de Solène, quien no tiene más opción que acudir al festival y cuidar de los jóvenes.

Mientras Izzy y sus amigos disfrutan de los conciertos, Solène conoce a Hayes Campbell debido a un pequeño error. El joven artista queda encantando con la mujer madura y tras descubrir su nombre en el Meet and Greet, decide buscarla en su galería de arte en Los Ángeles. Desde ese momento, los protagonistas de “The Idea of You” empiezan a coquetear.

Solène (Anne Hathaway) conoce a Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) en Coachella por una equivocación en la película "The idea of you" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE IDEA OF YOU”?

Después de comprar prácticamente todas las piezas de arte de la galería de Solène, Hayes la convence de llevarlo a la bodega de una artista amiga. Cuando intentan almorzar en un conocido restaurante, se toman con algunos fanáticos, así que desisten. Solène sugiere ir a su casa, donde ella comparte su historia con Daniel y cómo él la dejó porque estaba enamorado de Eva, una abogada de su firma.

Solène no puede negar que se siente atraída por Hayes, pero tras un apasionado beso le pide que se marche de su casa. Antes de irse el cantante deja su reloj para tener una excusa para volver a ver a su nuevo interés amoroso. Cuando consigue su número telefónico, la invita a visitarlo en su hotel aprovechando que Izzy está en un campamento de verano.

La consultora de arte acepta la invitación y pasa la noche con el famoso cantante. A la mañana siguiente acepta acompañarlo en la gira de August Moon por Europa. Aunque tratan de mantener su romance en secreto, son captados por una cámara en París. Además, poco a poco la diferencia de edad empieza a afectar a su relación.

Durante un fin de semana libre, Hayes y Ollie rentan una casa. Las chicas que acompañan a Ollie hacen sentir incómoda a Sol, pero la situación empeora cuando revelan que no es la primera vez que Hayes Campbell sale con una mujer mayor. Sol se siente igual a cuando se enteró de la traición de Daniel y decide volver a casa a pesar de las explicaciones del artista.

Solène (Anne Hathaway) acepta acompañar a Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) en su gira por Europa en la película "The Idea of You” (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE IDEA OF YOU”?

En casa, Sol no solo tiene que lidiar con las consecuencias de sus decisiones, también se enfrenta a un maravilloso regalo que Hayes le envió antes de su pelea. Pero el verdadero problema empieza cuando las fotos de romance se hacen públicas. Por supuesto, muchas personas critican a la especialista en arte debido a su edad, incluso Daniel se atreve a juzgarla.

Izzy también está enojada con su madre, pero no porque tenga un romance con el vocalista principal de su banda favorita sino porque le ocultó esa información, al igual que su padre con su amante. A pesar de las críticas, Izzy la motiva a seguir su corazón y buscar a Hayes, quien la recibe con los brazos abiertos.

Una vez que la relación amorosa es oficial, los paparazzis y las fans no dejan de acosar a Sole y a su familia. Hayes pone seguridad en casa de su novia, pero la situación se repite en la galería de arte. Aunque Izzy apoya a su madre, no puede evitar sentirse afectada por los comentarios de sus compañeras y las personas a su alrededor.

Cansada de la situación y por el bien de su hija, Solène le regresa su reloj a Hayes, lo que significa el final de su relación. Aunque el cantante le pide luchar por su amor, ella no puede ignorar el sufrimiento de Izzy. En la noche, Hayes se presenta en casa de Sol y le pide que reconsidere su relación en cinco años, tiempo en el que Izzy se graduará y su carrera musical ya no será lo mismo.

“The Idea of You” termina con Solène y Hayes reencontrándose cinco años después. Durante una entrevista, que ve la experta en arte, el cantante cuenta que tras terminar su gira musical, irá a encontrarse con alguien muy especial. Poco después, se presenta en la galería par continuar su historia de amor con Sol.