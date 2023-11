Una nueva película de “The Karate Kid” está en proceso, pero falta el ingrediente más crucial: ¡el protagonista! La franquicia de artes marciales promete emocionar a los fanáticos al traer de regreso a dos nombres familiares, Ralph Macchio y Jackie Chan, pero esta vez están en búsqueda de un nuevo aprendiz para liderar la historia.

El martes 21 de noviembre, los protagonistas de las películas anteriores anunciaron su participación en la nueva entrega, marcando su regreso a la saga. Sin embargo, han lanzado un llamado a nivel mundial para encontrar al actor que asumirá el papel central y dominará el arte de la pelea.

En la página oficial de Sony Pictures, se detalla que están en la búsqueda de un actor de ascendencia china, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, que hable inglés fluido. Se prefiere que también pueda comunicarse en mandarín, añadiendo un toque auténtico a la narrativa.

La dirección de esta nueva entrega estará a cargo de Jonathan Entwistle, un productor y director reconocido por su trabajo en “The End of the F***ing World” (2017) y “Esta mierda me supera” (2020).

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA PELÍCULA DE “THE KARATE KID”?

La nueva película de “The Karate Kid” mantiene sus detalles envueltos en misterio por el momento, pero aquí hay un vistazo a lo que se sabe hasta ahora.

Según Hollywood Reporter, la trama de esta emocionante entrega se centrará en un adolescente de China que emprenderá un viaje hacia la costa este en busca de su lugar en el mundo.

Lo más intrigante es que la película se perfila como una fusión entre las películas originales de “The Karate Kid” y el remake del 2010. Este enfoque promete traer lo mejor de ambos mundos, capturando la esencia clásica que enamoró a los fanáticos y al mismo tiempo inyectando un toque fresco y contemporáneo.

El encargado de dar vida a esta nueva aventura será el talentoso escritor y productor Rob Lieber, reconocido por su trabajo en proyectos como “Las travesuras de Peter Rabbit” (2018) y “Escalofríos 2: una noche embrujada” (2018).

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE KARATE KID”?

La nueva película de “The Karate Kid” tiene su gran debut programado para el 13 de diciembre de 2024.

Marquen sus calendarios, porque ese día nos sumergiremos en una nueva aventura cargada de emoción, patadas y lecciones de vida.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “THE KARATE KID”

Hasta ahora, el misterioso reparto de “The Karate Kid” cuenta con la confirmación de dos pesos pesados: Ralph Macchio y Jackie Chan, quienes han sido anunciados en roles protagónicos. Sin embargo, la incógnita persiste sobre si retomarán sus emblemáticos personajes de la franquicia.

Ralph Macchio, conocido por su papel como Daniel LaRusso, el adolescente de 15 años en la película original de Karate Kid de 1984, ha dejado su huella en la saga a lo largo de los años. Después de protagonizar las secuelas de 1986 y 1989, Macchio regresó triunfalmente como LaRusso en la aclamada serie de acción y comedia dramática “Cobra Kai” en 2018.

Ralph Macchio como Daniel LaRusso en la serie de televisión “Cobra Kai”, que sirvió como secuela de las películas originales (Foto: Sony Pictures Television Studios)

Por otro lado, Jackie Chan se sumergió en el universo de “Karate Kid” en la nueva versión de 2010, interpretando al Sr. Han. Esta película también contó con la participación de Jaden Smith y Taraji P. Henson. El papel de Chan se inspiró en el personaje original del Sr. Miyagi, interpretado por Pat Morita en la versión original de Karate Kid protagonizada por Macchio.