En 1984, “Karate Kid” se convirtió en una de las películas más populares en la historia del cine y dio origen a una saga que convocó a actores como Hilary Swank, Jaden Smith y Jackie Chan, además de ser la base para la creación de “Cobra Kai”, la serie de YouTube Premium y Netflix.

La cinta no tardó en volverse una de las más taquilleras, pese a su premisa simple, pues se trataba de un joven que no podía enfrentar a un grupo de bullys que no paraban de acosarlo, por lo que pide ayuda a un maestro de las artes marciales llamada Sr. Miyagi (Pat Morita) para entrenarlo en karate y aprender de defensa personal,

Aunque luego del éxito de la primera cinta, la fama de Ralph Macchio, quien dio vida a Daniel LaRusso (el “Karate Kid” original), lo convirtió en un artista muy prometedor, lo cierto es que poco a poco se fue apagando, pues una decisión terminó por truncar su brillante futuro.

Ralph Macchio intepretó a Daniel LaRusso en la saga de "Karate Kid" (Foto: Columbia Pictures)

RALPH MACCHIO EN “VOLVER AL FUTURO”

Luego del éxito de la cinta, el actor, quien en aquel momento tenía 23 años, fue llamado a dar vida a Marty McFly, el protagonista de la saga de “Volver al Futuro”, la cual inició en 1985 y se extendió en dos secuelas, un musical y hasta un parque temático.

Si bien el papel terminó siendo de Michael J. Fox, quien se unió a Christopher Lloyd en el papel del excéntrico “Doc Brown”, el propio Macchio admitió que pudo aceptar al personaje y trabajar de la mano de Robert Zemeckis.

Sin embargo, aquí las versiones se extienden, pues mientras algunas aseguran que fue el propio actor quien consideró que el público no estaría interesado en una película sobre viajes en el tiempo, Macchio indicó que fue decisión de producción del filme.

En una conversación con Yahoo, el artista de 60 años comentó que no le dieron el papel debido a que su acento no era “lo suficientemente estadounidense” para el personaje.

“Dijeron: ‘¿Puedes perder el acento de Nueva York? Esto es más pastel de manzana y totalmente estadounidense’. ¡La ironía es que el papel fue interpretado por un canadiense! Se eligió absolutamente al Marty McFly correcto”, aseguró Macchio.

Como se recuerda, el papel de McFly quedó en las manos de Michael J. Fox, quien nació en Alberta, Canadá, un año antes que el protagonista de “Karate Kid”.