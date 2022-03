¿Por qué Ralph Macchio no estuvo en “Karate Kid 4″? Ese era uno de los grandes misterios de la franquicia. No se sabía la razón por la que el actor de Daniel LaRusso no formó parte de la cuarta entrega de la saga cinematográfica que le dio fama mundial. Sin embargo, con el éxito de la serie “Cobra Kai” en Netflix, de la mando de William Zabka como Johnny Lawrence, se empezaron a revelar algunos detalles sobre las famosas películas. Conoce aquí por qué la estrella estadounidense, que acaba de trabajar con su hija, no estuvo en la mencionada cinta de artes marciales.

Fue una gran sorpresa que, después de la exitosa trilogía, apareciera una nueva película de “Karate Kid” sin el personaje de LaRusso, el protagonista indiscutible en ese entonces.

El filme de 1994 fue Hilary Swank, quien dio vida a Julie Pierce, la nueva discípula del señor Miyagui (Pat Morita). Esa entrega avanzó con la historia del maestro, con la pesada sombra del joven peleador que se convirtió en parte de la cultura popular.

Las especulaciones entre los fans de la saga cinematográfica se mantenía hasta ahora. Se pensaba que probablemente Macchio se habría negado en formar parte del elenco o que habría algún tipo de desencuentro entre los responsables y la estrella. Pero, en boca del mismo intérprete, se ha sabido la verdad detrás de su ausencia en “Karate Kid 4″.

Julie Pierce y el señor Miyagui en "Karate Kid 4". (Foto: Columbia Pictures)

¿POR QUÉ RAZÓN RALPH MACCHIO NO FORMÓ PARTE DE “KARATE KID 4″?

El mismo Ralph Macchio ha contado el motivo de que no estuviera en “Karate Kid 4″: el estudio no habría querido tener a un hombre de 28 años luchando con artes marciales en la película. Básicamente, fue por la edad del actor que no contaron con él en la cinta que protagonizó Hilary Swank.

Así lo contó Macchio en 2018, cuando fue entrevistado por Uproxx, donde manifestó que tenía resentimientos hacia Pat Morita por continuar la saga sin él o a Swank por tener el papel protagónico. Dejó en claro que se enteró que los responsables originales de “Karate Kid” no formaron parte de dicha cinta de 1994 y que nunca se acercaron a él.

“Fue un poco extraño para mí. Realmente nunca tuve una conversación con Pat sobre eso después. (...) No fue como si vinieran a mí y yo dijera: ‘Oh, no, nunca volveré a hacerlo’. Nada de eso sucedió. Creo que probablemente fue una decisión del estudio y el productor en ese momento: ‘Oye, vayamos por esta dirección, encontremos otro camino a seguir’. Me he encontrado con Hilary Swank una o dos veces y hemos tenido una sonrisa cómplice sobre todo esto”, manifestó Macchio a dicha publicación.

Ralph Macchio durante la saga de "Karate Kid". (Foto: Karate Kid / Columbia Pictures)

“COBRA KAI”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Por otro lado, sí se ha confirmado que “Cobra Kai” tendrá otra temporada. Meses antes del estreno de la cuarta tanda de episodios, Netflix anunció la renovación de la serie para una quinta entrega. “Más historia llegando. Gracias, fans”, escribió Ralph Macchio (Daniel).

Mientras que William Zabka, quien interpreta a Johnny Lawrence, posteó: “Cobra Kai nunca muere”, y Martin Kove (John Kreese) escribió: “El Valle es mío. Siempre lo fue y siempre lo será. La piedad es para los débiles”, lo que puede ser una vista del futuro de la ficción.

La quinta temporada de “Cobra Kai” se filmó entre septiembre y diciembre de 2021, pero aún no se han revelado los detalles de los próximos episodios. Por lo pronto, se sabe que la quinta entrega no será la última.

Además, los productores confesaron que han movido la historia mucho más allá de las narrativas que los espectadores habían visto, y que la cuarta temporada buscará abordar las consecuencias de la tercera entrega y abrir un camino hacia adelante.

Ralph Macchio y Xolo Maridueña en la serie "Cobra Kai". (Foto: Netflix)

¿QUÉ PELÍCULA DE “KARATE KID” NO LE GUSTÓ A RALPH MACCHIO?

Además, Ralph Macchio dijo en el podcast “Sway” que “Karate Kid III” no es de su agrado porque no fue un avance para su personaje, Daniel LaRusso.

También manifestó que le parecía que el estudio estaba “rehaciendo la primera película en una especie de caricatura en un sentido sin el corazón y el alma”.

Además, reconoció que Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, creadores de “Cobra Kai”, adoran la tercera película de “Karate Kid”, pero que él no.

