¿Quién debería de ser ‘Joel’ en la nueva serie de ‘The Last of Us’?

Con el anuncio de que HBO está produciendo una nueva serie del increíble videojuego de PlayStation , ‘ The Last of Us ’, muchos usuarios en las redes sociales comenzaron a imaginarse su propio fan cast así que aquí te traemos una lista con los más comentados en Facebook y Twitter en los últimos días.

Obviamente, para caracterizar a la perfección a ‘Joel’ necesitamos a alguien que tenga una barba pronunciada y rasgos un poco mayores, así que entre las opciones están tres personas.

Hugh Jackman

Tras la participación de Hugh Jackman como Logan en la última película del mismo nombre donde le dio fin a su ciclo como el superhéroe ‘Wolverine’, muchas personas se quedaron pensando en la posibilidad de ver a este actor como ‘Joel’ en alguna adaptación de ‘The Last of Us’ y es que el camino que siguió con Laura (Dafne Keen) en la cinta, hizo recordar al protagonista del videojuego junto a la pequeña ‘Ellie’ en su rumbo.

Nikolaj Coster-Waldau

El reconocido actor por su papel de Jamie Lannister en la serie de ‘Game of Thrones’ ha sido muy valorado especialmente en las últimas temporadas donde tomó mucho protagonismo y consiguió un nivel actoral que le dio miles de fans en el planeta. Sus rasgos cuando usa la barba extensa lo han tomado como un parecido a ‘Joel’ de ‘The Last of Us’ y una opción para representarlo en la nueva serie de HBO.

Gerard Butler

El parecido físico de Gerard Butler a ‘Joel’ de ‘The Last of Us’ es muy notorio y este es reconocido por su rol de Leónidas en 300, y que protagonizó una curiosa película con reminiscencias a los videojuegos como Gamer.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de The Last of Us- Parte II

Tráiler de The Last of Us- Parte II

TE PODRÍA INTERESAR:

MÁS VIDEOS

Este es el top 10 de los juegos más vendidos según IGN

Este es el top 10 de los juegos más vendidos según IGN

Playstation 2 celebra sus 20 años desde su lanzamiento

Playstation 2 celebra sus 20 años desde su lanzamiento

PlayStation 5: Las novedades que Sony anunció en el CES 2020 sobre la nueva consola

PlayStation 5: Las novedades que Sony anunció en el CES 2020 sobre la nueva consola