Después de caer en la boca de Sarlacc en Tatooine en “Star Wars: The Return of the Jedi”, Boba Fett apareció en la segunda temporada de “The Mandalorian” en lugar de ser digerido lentamente durante mil años. Entonces, ¿cómo logró escapar?

Hasta el momento, ni la franquicia ni la serie de Disney Plus han revelado como el famoso cazarrecompensas logra librarse de tan atroz destino, pero Comicbook compartió algunas ingeniosas ideas.

10. SE UNIÓ A OTRAS VÍCTIMAS

En “Star Wars Legends”, Boba Fett quedó atrapado con otra víctima dentro del Sarlacc, y con su ayuda se liberó de los tentáculos de la criatura y abrió una escotilla de escape en el costado de su boca utilizando granadas. Mientras que en ‘El retorno del Jedi’, Sarlacc se tragó a otros tres antes que Boba, así que ellos tal vez trabajaron en equipo.

¿Boba Fett se unió a otras victimas o las utilizó para escapar? (Foto: Lucasfilm)

9. LOS TUSKEN RAIDERS LO AYUDARON

Los Tusken Raiders son indígenas de Tatooine y conocen la forma de sobrevivir a su duro clima desértico y a sus depredadores, así que podrían tener un método para pacificar y entrar con seguridad en la boca del Sarlacc para salvar a sus víctimas. Probablemente por eso Boba Fett tiene el palo gaffi característico de Tusken Raiders en “The Mandalorian”.

¿Los Tusken Raiders salvaron a Boba Fett? (Foto: Disney+)

8. USÓ LOS CADÁVERES DE LAS OTRAS VÍCTIMAS

Probablemente, Boba Fett se topó con cadáveres a medio digerir en el estómago del Sarlacc, así que el cazarrecompensas tal vez utilizó esos cuerpos para lograr escapar con vida de la mítica criatura y aparecer en la segunda temporada de “The Mandalorian”.

¿Boba Fett utilizó otros cadáveres para escapar? (Foto: Lucasfilm)

7. UTILIZÓ SU JET PACK

A pesar de que su propulsor falló cuando Han Solo lo golpeó accidentalmente con el hacha vibratoria, existe una pequeña posibilidad de que el daño no fuera significativo y lo usara para salir de la boca del Sarlacc.

¿Boba Fett utilizó su jet pack para escapar? (Foto: Disney+)

6. EL SLAVE 1 BOMBARDEO AL SARLACC

El Slave 1 es una nave de ataque y patrulla de clase Firespray-31, es decir, está tan bien armada y es muy versátil, así que Boba Fett podría haber hecho que el barco volara a su ubicación y simplemente bombardear el Sarlacc, permitiéndole escapar.

El Slave 1 es una nave de ataque y patrulla de clase Firespray-31 (Foto: Lucasfilm)

5. USÓ EL LANZALLAMAS EN MINIATURA ZX

Cuando fue tragado por el Sarlacc el cazarecompensas tenía el lanzallamas en miniatura ZX en la muñeca, el mismo que su padre, Jango Fett, utilizó durante la Batalla de Geonosis en ‘El ataque de los clones’. Boba tal vez lo usó para salir del Sarlacc.

¿Boba Fett utilizó un lanzallamas para escapar? (Foto: Dark Horse)

4. UTILIZÓ LA FUERZA

Aunque esto es muy poco probable, Boba quizá utilizó la fuerza para escapar. Podría tratarse de algo sutil que le permitiera calmar al Sarlacc, hacerle abrir la boca y finalmente, conseguir salir de ese lugar.

¿Boba Fett utilizó la fuerza para salir con vida d ela boca del Sarlacc?(Foto: Disney+)

3. EMPLEÓ SU GANCHO DE AGARRE

Boba Fett también contaba con un gancho de agarre en su muñeca, que usó para atar a Luke Skywalker justo antes de que Han Solo lo golpeara en la barcaza de Jabba. Así que, también pudo utilizarlo para dispararle en la parte posterior de la garganta y tirar de él hasta que o vomitara.

¿Boba Fett usó su gancho de agarre ara salir con vida? (Foto: Lucasfilm)

2. UTILIZÓ UN SABLE DE LUZ

Suena descabellado, pero en “Star Wars Legends” utilizó un sable de luz en un duelo con Darth Vader. Además, en Star Wars Tales # 18 hay una escena que muestra cuatro sables de luz en una vitrina en su apartamento, así que podría haber tenido uno con él en caso de emergencias.

Esto sucedió en Star Wars Tales # 18 (Foto: Dark Horse)

1. SE AGARRÓ A ALGO

Tal vez Fett agarró algo dentro de la garganta antes de ser completamente tragado, y con ayuda del jet pack o el gancho de agarre logra salir de la boca del Sarlacc.

Un 'spin-off' de "The Mandalorian" protagonizado por el cazador de recompensas más famoso de la galaxia podría responder esta duda (Foto: Disney+)