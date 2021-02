Si bien es cierto que “The Mandalorian” se trató principalmente de las aventuras de Mando y Grogu, bautizado popularmente como Baby Yoda, no hay duda que la aparición de Ahsoka Tano fue una de las sorpresas más gratas para todos los fans de la franquicia de Star Wars, un personaje tan legendario como el mismo Luke Skywalker.

Sin embargo, aunque viejos seguidores de la franquicia la reconocieron automáticamente, los nuevos seguidores de “The Mandalorian” estuvieron un poco confundidos con su aparición. Después de todo, la serie integró a muchos personajes de las películas, pero aún así no descuidó la historia principal de Din Djarin y Grogu.

Lo primero que tienen que saber sobre Ahsoka Tano, es que es una Togruta, una de las muchas, muchas especies fascinantes en el universo de Star Wars y una de las que no muchos fanáticos conocen mucho, principalmente porque no se toca mucho su historia por la gran cantidad de razas que existen en la gran franquicia.

Los Togruta a menudo se confunden con los Twi’leks, pero se destacan por sí mismos como una especie con una cultura interesante y muchos aspectos intrigantes. En este artículo haremos un pequeño repaso de su historia según Screenrant, una historia que se ha explorado en diversos productos de Star Wars y, por supuesto, “The Mandalorian”.

DATOS DE LOS TOGRUTA, LA RAZA DE AHSOKA TANO DE “THE MANDALORIAN”

10. Shili

Star Wars

La galaxia en la que se desarrolla Star Wars es vasta, expansiva y en gran parte inexplorada en el lado principal de la franquicia cuando se trata de sus verdaderas profundidades, con muchos planetas de los que muchos fanáticos no tienen idea que existen y algunos personajes conocidos han llamado hogar.

Uno de esos planetas es Shili, un planeta visto solo una vez en pantalla en el universo de Star Wars, durante el episodio de Clone Wars “The Gathering”, donde los espectadores ven un flashback de Plo Koon encontrando a la joven Ahsoka Tano en el planeta ubicado en la Región de Expansión, siendo el mundo natal de los Togruta.

9. Kiros

Kiros (Foto: Lucasfilm)

Sin embargo, aunque los Togruta provienen de Shili, ese no es el único planeta que habitan; como saben los fanáticos de The Clone Wars, los Togruta ha colonizado otro planeta, Kiros, con alrededor de 50,000 miembros de esta raza alojados en el planeta que prácticamente se ha convertido en su segundo hogar.

Estos colonos eventualmente estarían sujetos al movimiento cobarde del Conde Dooku y los Separatistas, que los esclavizaría a los esclavistas de Zygerrian. El planeta en sí está lleno de cascadas, valles y exuberantes praderas verdes, perfectas para los Togruta. que prefieren vivir en lugares pacíficos y llenos de vida.

8. Hábitat natural

Acantilados, praderas y montañas son eel lugar ideal para los Togruta (Foto: Lucasfilm)

Tanto Kiros como Shili eran grandes hábitats para los Togruta, y las especies tenían un hábitat natural adecuado a las condiciones de los planetas, es decir, en sus praderas y montañas. Las alturas elevadas, entre montañas y acantilados, son el lugar ideal para los Togruta. Los colonos que estaban en Kiros residían en un acantilado, construyendo su colonia basándose en su propia biología, en busca de la belleza en su nuevo hogar.

7. Propósito de la pigmentación blanca

El propósito de la pigmentación blanca es más profundo que estético (Foto: Lucasfilm / Disney)

Otra razón por la que los Togruta tienen un hábitat natural como el que existe se relaciona con su pigmentación facial blanca, famosa en personas como Ahsoka y Shaak Ti, que ayuda a protegerlas. Entre los pastizales y hábitats que los Togruta toman como hogar, la pigmentación blanca de su rostro les permite camuflarse, escondiéndose de los depredadores del planeta nativo.

6. Diferentes de los Twi’Leks

Los Twi’Leks son muy diferentes a los Togrutas (Foto: Lucasfilm)

A primera vista, muchos fanáticos asumirán que Togrutas y Twi’leks son lo mismo, o al menos están relacionados entre sí. Y si bien esto último puede ser cierto en cada una de sus historias biológicas, no son lo mismo, en absoluto, confundiendo a las personas principalmente debido a su lekku.

Las lekku son las colas de cabeza que se ven en ambas especies, así como en las de Ozrelanso. Los twi’lek tenían dos lekku, ocasionalmente cuatro, mientras que los de Togruta tenían tres, dos que caían sobre su pecho y uno más grande en la parte posterior de su cabeza crecieron de forma natural.

5. Montrals

Los montrals son cuernos huecos que en realidad eran un órgano extrasensorial de los Togruta (Foto: Disney Plus)

Es fácil suponer al mirar a los Togruta que los apéndices en forma de cuerno que sobresalen por encima de la cabeza de ellos son simplemente más del lekku, y son simplemente una diferencia biológica de los Twi’lek; sin embargo, son mucho más singulares.

Estos son montrals, cuernos huecos que en realidad eran un órgano extrasensorial de los Togruta. Montrals les permitió sentir el movimiento físico a su alrededor, hasta un alcance de unos 25 metros, ayudando a protegerlos contra los depredadores. Estos montrales fueron la inspiración para la arquitectura de la colonia de Kiros.

4. Dientes de Akul

Los tocados con dientes de Akul significan que ese Togruta mató uno, su máximo depredador (Foto: Lucasfilm)

Los tocados con dientes de Akul eran un aspecto de la cultura Togruta en la línea de tiempo de “Legends”, pero el tocado existe dentro del canon en pantalla, y se puede suponer que son lo mismo hasta que una pieza del canon diga lo contrario. En “Legends”, el Akul era un depredador nativo de Shili, conocido como la única criatura a la que temían los Togruta. Cualquier Togruta que matara a un Akul se ponía un tocado de dientes de Akul, y este tipo de tocado lo usa Shaak Ti en la trilogía de la precuela y “Clone Wars”.

3. Marcas faciales y los Montrals que crecen y cambian

Marcas faciales y los Montrals que crecen y cambian (Foto: Disney Plus)

Es bastante obvio que el lekku en los Togruta crece con el tiempo, Ahsoka lo muestra muy claramente a través de “The Clone Wars”, pero no es el único aspecto clave de la biología de Togruta que se altera con el tiempo. Al igual que los lekku, sus montrales crecen con el tiempo. Sin embargo, quizás lo más interesante es que las marcas faciales de los Togruta también pueden cambiar a medida que pasan los años.

2. Marg Sabl

La maniobra Marg Sabl (Foto: Lucasfilm)

El marg sabl es una flor togrutana que, cada mañana, abre sus pétalos en forma de rayos de sol; sin embargo, más tarde se convirtió en mucho más gracias a Ahsoka Tano. Como Comandante Jedi en la Guerra Clon, Ahsoka creó una maniobra táctica llamada marg sabl, derivada de la flor.

La maniobra hace que los buques de guerra alejen su hangar de las naves enemigas para permitir que los cazas estelares sean liberados sin ser vistos para prepararse para un ataque. El propio Thrawn adoptaría más tarde el movimiento, convirtiéndose en uno de los más famosos.

1. Cuentas Silka

Cuentas Silka que utiliza Ahsoka Tano para demostrar su rango Jedi (Foto: Lucasfilm)

Los Togruta son una especie predominantemente sin pelo, que no tiene ninguno en la cabeza debido a sus lekku y montrals antes mencionados. Esto no es de particular importancia en la mayoría de los casos, pero crea algo de interés para aquellos de las especies que se convierten en Jedi.

El Jedi Padawan se trenza el cabello para mostrar su rango dentro de la Orden Jedi, y dado que no tienen pelo, los Togruta no necesariamente podría hacer esto. En cambio, los Togruta tenía lo que se llamó cuentas de silka. Estas cuentas tomaron el lugar de la trenza de cabello y se pueden ver en Ahsoka durante las Guerras Clon, y también son manejadas por otras especies sin pelo como los Twi’leks.