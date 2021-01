“The Mandalorian” se ha establecido rápidamente como el abanderado de la franquicia de Star Wars en los últimos años, en gran parte debido a todas las formas en que tiene éxito donde fracasó la trilogía secuela. No solo se ha convertido en uno de los productos más exitosos, sino uno de los más vistos en su plataforma madre Disney Plus.

A raíz de la respuesta polarizada que recibió “Star Wars: The Last Jedi” y la condena general, tanto de críticos como de los seguidores, de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, los fanáticos de la serie encontraron consuelo en el único programa que entregó historias de Star Wars simples, consistentes y de calidad.

“The Mandalorian” ha mostrado un nuevo camino a seguir para la franquicia más allá de las películas, integrando a nuevos personajes con otros altamente conocidos de la franquicia. Por ello, al ver joven a Luke Skywalker en la temporada 2 del programa, los fans se han preguntado si volvería para la tercera parte del mismo.

No es extraño que en las series de televisión un personaje importante llegue solo para el desenlace de una temporada. Para Screenrant, existen algunas maneras de que Luke Skywalker pueda integrarse nuevamente al elenco de “The Mandalorian” con un papel más activo, o que también Lucasfilm deje descansar al personaje de una vez por todas.

¿LUKE SKYWALKER REGRRESARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE MANDALORIAN”?

Luke se tiene que llevar a Grogu para entrenarlo en la fuerza (Foto: Disney Plus)

El final de la temporada 2 de “The Mandalorian” reveló que la convergencia de la Fuerza de Grogu en Tython alcanzó un Jedi, tal como lo predijo Ahsoka. En este momento en el canon de Star Wars, el joven Skywalker ya estaba trabajando para reconstruir la Orden luego de la derrota del Imperio.

Entre sus eventuales estudiantes se encontraba Ben Solo, el hijo de Han y Leia, quien finalmente fue atraído al lado oscuro y se convirtió en Kylo Ren en la trilogía secuela de Disney. Para hacer posible el cameo en “The Mandalorian”, Lucasfilm tuvo que reducir la edad de Mark Hamill para presentar a un Luke mucho más joven con CGI.

Teniendo en cuenta que Lucasfilm optó por no modificar el personaje y usar los efectos especiales que habían usado anteriormente en “Rogue One: A Star Wars Story” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”, existe la posibilidad de que no haya planes para el joven Luke más allá de su cameo reciente.

Un joven Mark Hamill durante las primeras películas de Star Wars (Foto: Lucasfilm)

Después de todo, esto limita lo que puede y no puede hacer en la pantalla chica; por eso tuvieron que ocultar su rostro a lo largo de la secuencia de acción del pasillo para evitar algunos problemas, y solo lo revelaron mientras estaba parado frente a Din y el resto del conjunto mandaloriano.

Incluso con apenas ningún movimiento y expresión facial, el efecto de envejecimiento para el joven Luke no fue tan fluido como en “Rogue One” y, como resultado, “The Mandalorian” fue justificadamente criticado. Sin embargo, dado que es casi seguro que Baby Yoda regresará y se reunirá con Mando en el futuro, es posible que Lucasfilm no tenga más remedio que traer de vuelta al joven Luke.

Esto se hace más evidente si los fans piden ver a Grogu en su entrenamiento temprano como Jedi. Si bien la temporada 2 de “The Mandalorian” generalmente recibió críticas positivas, una de sus críticas más destacadas fue que exageró en los cameos, que desviaron el enfoque de la historia real del programa.

Mando conoce a Luke Skywalker (Foto: Disney Plus)

Esto se ejemplificó mejor con la aparición sorpresa del joven Luke en el final; Después del episodio, muchas de las conversaciones sobre la salida fueron sobre su aparición y no sobre la separación de Baby Yoda y Din, que es más integral para el futuro inmediato de la serie de Disney Plus.

De manera similar, la trilogía de la secuela de Disney Star Wars fue criticada por confiar en la nostalgia en lugar de construir una nueva historia. Suponiendo que los productores de “The Mandalorian”, Jon Favreau y Dave Filoni, estén tomando notas, esto puede ser algo de lo que quieran tener más cuidado en el futuro.

Eso significa que cualquier cameo futuro debe considerarse para evitar repetir los mismos problemas. Si el joven Luke vuelve al programa, su participación debería ser mínima. En todo caso, incluso pueden ser creativos y traer de vuelta a Baby Yoda sin ninguna aparición adicional del Maestro Jedi.

Grogu se fue a entrenar con Luke Skywalker (Foto: Disney Plus)

En general, hay pros y contras de traer al joven Luke de regreso a la temporada 3 de “The Mandalorian” y más allá. Por un lado, es interesante ver cómo era durante este tiempo; es una parte de su historia que lo lleva a su fracaso en restablecer la Orden Jedi que es fundamental para comprender mejor por qué tenía una perspectiva tan diferente de las cosas en la trilogía secuela.

Por otro lado, Lucasfilm también debe tener en cuenta que para que Star Wars sea verdaderamente sostenible a largo plazo, deberá explorar otros aspectos de la franquicia y ofrecer algo nuevo al público, y un elemento que no querrán perder es ese sentimiento de paternidad que Mando demostró cuidando a Baby Yoda en el programa.