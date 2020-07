No hay duda alguna que cuando se trata de series cómicas, “The Office” siempre encuentra lugar en cualquiera de estas listas. Protagonizado por Steve Carell, Rainn Wilson y muchos otros actores famosos por su comedia, “The Office” se extendió por más de 200 episodios en un total de 9 temporadas, siendo la última emitida en el 2013.

Al igual que cualquier otra serie en emisión, “The Office” ha tenido algunos capítulos más graciosos que otros, pero los fans no olvidan un episodio especial cuando los miembros de la compañía fueron llevados a la playa en el capítulo de la tercera temporada llamado “Beach Games”, donde se enfrentaron en diversos juegos uno más ridículo que el anterior.

De hecho, tal como reporta KSL Sports, este capítulo fue uno de los más graciosos de toda la serie, siendo superado solamente por “The Flight”, el episodio 6 de la segunda temporada, “Office Olympics”, el capítulo 3 de la segunda parte, y “Basketball”, el episodio 5 de la primera tanda de estrenos de la serie.

Sin embargo, a pesar de que los fans recuerden el episodio con alegría, Screenrant ha revelado que en realidad fue un calvario para sus protagonistas, específicamente por un motivo con una persona. ¿Qué pasó exactamente? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ LOS ACTORES DE “THE OFFICE” ODIARON “BEACH GAMES?”

(Foto: NBC)

En el episodio de 2007 llamado “Beach Games”, los empleados de Dunder Mifflin se dirigen a Lake Scranton para un evento preparado por el jefe Michael Scott. Creyendo que está en camino de convertirse en el nuevo CFO en la oficina, Michael organiza una serie de juegos de playa para encontrar a su sucesor como gerente regional de Scranton.

Dwight (Rainn Wilson) y Andy (Ed Helms) son los dos principales contendientes que compiten por el puesto. El episodio también es significativo para Pam (Jenna Fischer), ya que se enfrenta a sus compañeros de trabajo sobre su maltrato y cómo realmente extraña su amistad con Jim (John Krasinski).

Como la serie se filmó en California y no en Pensilvania, se requirió que el elenco encontrara un cuerpo de agua que se pareciera al lago Scranton. En cambio, se fueron con el “lago más sombrío” que pudieron encontrar de acuerdo con los detalles revelados en la novela de Andy Greene, “The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s”.

(Foto: NBC)

Según menciona el libro, el elenco y el equipo revelaron las dificultades que encontraron durante el rodaje. Helms recordó inquietantemente el concurso de comida que requería “comer toneladas de perritos calientes y escupirlos en cubos”. Las temperaturas también fueron extremadamente altas durante el día, requiriendo carpas con aire acondicionado.

Pero eso no fue todo, ya que cambiaban esto por calentadores en las noches, ya que el área se enfriaba muchísimo luego de oscurecerse. Para empeorar las cosas, algunos personajes como Jim, Dwight, Andy y Stanley (Leslie David Baker) debían usar trajes de sumo pesados, y de hecho mientras filmaba la secuencia de lucha de sumo, Baker sufrió una lesión real.

Mientras filmaba “Beach Games”, Wilson accidentalmente pateó arena en dirección a Baker. Como resultado, la arena golpeó a Baker en la cara y se metió en sus ojos. Luego, el elenco llevó a Baker al hospital para que sus ojos se curaran adecuadamente. Fue diagnosticado oficialmente con una córnea rayada, pero el actor pudo regresar para terminar el episodio.

(Foto: NBC)

Curiosamente, esta no fue la primera vez que Wilson hirió a Baker en el set. En la temporada 2, durante el “frío discurso de Dwight”, Michael estaba lanzando una pelota de fútbol en la oficina. En un momento, Dwight se apoderó del balón y empezó a jugar alrededor de los escritorios. Wilson se estrelló contra Baker, lo que le hizo golpear el suelo inesperadamente.

Aunque Baker no resultó gravemente herido, tuvo que sentarse algunas escenas después del incidente. Wilson era un favorito de los fanáticos por interpretar a Dwight en “The Office”, pero seguro que tenía una habilidad especial para herir accidentalmente a sus co-protagonistas.

Más adelante en la serie, Wilson terminó lanzando una mini barra de pesas durante una escena con Craig Robinson. El equipo salió volando en el aire antes de golpear a Robinson justo en la frente, dejando un gran bulto. Incluso años después, Wilson todavía se siente terrible por el incidente, pero fue perdonado por el error.

