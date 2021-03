CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela “La pareja casi perfecta” de John Marrs, “The One” es una miniserie de Netflix ambientada en un futuro cercano donde una nueva tecnología audaz permite a las personas determinar su pareja adecuada a través de una muestra de ADN.

Rebecca, quien está al frente de una compañía que se encarga de decirle a la gente quién es su match ideal con un estudio genético. Pero ella esconde más de un secreto y parece dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger su imperio.

Aunque el negocio de búsqueda de pareja es un éxito, no todo es perfecto, ya que existen algunos detractores, la compatibilidad genética no parece suficiente para mantener a una pareja junta, Rebecca Webb le miente al mundo sobre su pareja ideal e intentan quitarle el puesto de directora, y el cuerpo de su amigo Ben aparece flotando en el Támesis.

Mientras la policía investiga la muerte de Ben, “The One” muestra como Rebecca y James desarrollaron su proyecto: le robaron información confidencial a su amigo Ben y lo metieron en problemas legales con sus empleadores, además, Rebecca busca a Matheus para comprobar la compatibilidad.

Rebecca está dispuesta a todo con tal de no perder el imperio que construyó (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE ONE”?

Para frenar las investigaciones de la policía, Rebecca filtra información a la prensa. Asimismo, amenaza a James para que no revele nada de su pasado. Ambos están involucrados en la muerte de su amigo.

En el funeral, Kate pone a la hermana de Ben en contra de Rebecca, quien en venganza filtra un video sexual de la policía, e incluso menciona su match con Sofia que está hospitalizada tras un terrible accidente.

Cuando Fabio se convierte en una carga para Rebecca, le entrega dinero para deshacerse de él, pero todo se complica cuando el hermano de Matheus sufre una sobredosis y ella lo deja morir. El alma gemela de Rebecca llega a Londres y gracias a la intervención de Kate empieza a dudar de la directora de “The One”.

En el último capítulo, Rebecca anuncia en una conferencia de prensa que venderá sus acciones y dejará su puesto como directora ejecutiva para pasar el resto de su vida con su alma gemela. Pero Matheus muere protegiéndola de David Cooper, el hombre que estaba en contra del emparejamiento desde el primer capítulo porque la culpa por perder a su familia.

Además, finalmente se revela la verdad sobre lo que le sucedió a Ben. Luego de una discusión, Rebecca lo empujó desde la azotea y presionó a James para que la ayudara a deshacerse del cuerpo. Pero eso no es todo, Rebecca se dio cuenta que Ben aún estaba vivo antes de caer al agua, y en lugar de ayudarlo, lo arrojó sin dudar.

Rebecca empujó a Ben de la azotea y al agua cuando aún estaba vivo (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE ONE”?

La miniserie se basa en una novela, “The One” de John Marrs, y debido a que en la primera entrega se abordó todo su contenido resulta poco probable que esta historia continúe, sin embargo, aún hay algunas preguntas pendientes.

Si Netflix renueva “The One” para una segunda temporada, los guionistas tendrían que encontrar la manera de ampliar la ficción que cuenta con ocho capítulos. Si bien, la historia central ha concluido aún hay algunas sub-tramas que no se han resuelto de manera adecuada.

El triángulo amoroso de Megan, Mark y Hannah es uno de los temas pendientes. Los dos últimos se reconciliaron y descubrieron que estaban esperando un hijo, en tanto, Megan envió el ADN de Hannah para buscar a su pareja ideal.

Además, Kate aún tiene dudas sobre sus sentimientos por Sophia y la atracción que siente por su hermano. Rebecca no recibió un castigo por sus crimines, fuera de la muerte de Matheus. ¿The One realmente funciona?