“The Order”, también conocida como “La Orden Secreta” en español, es un drama de terror que se centra en Jack Morton, un joven que ingresa a una legendaria sociedad secreta, la Orden Hermética de la Rosa Azul, con el fin de vengar la muerte de su madre. Dentro de esta, es empujado a un mundo de magia, monstruos e intrigas que ha estrenado una segunda temporada en Netflix.

A medida que Jack se adentra en esta sociedad, descubre oscuros secretos de su familia y termina involucrándose en una batalla oculta entre hombres lobo y practicantes de magia oscura, una que originalmente iba a destruir entrando como un agente encubierto, pero ahora deberá formar parte activa y principal del futuro del mundo.

La primera temporada del show de televisión terminó con un cliffhanger que dividió a los fanáticos. La segunda temporada aumenta las apuestas y termina con una nota que significa mucha promesa para las próximas temporadas, al tiempo que deja el destino de algunos personajes bajo la nube de incertidumbre por lo que habrá mucho más contenido de “The Order” en el futuro.

Pero más allá de calmar a los fans dando a entender que había más posibilidades de una siguiente parte, el final de la segunda temporada ha generado mucha confusión, además de agregar nuevas cosas a la ya complicada trama. En este artículo intentaremos dar luz al final que ha dividido a los fans, pero cuidado. Habrán spoilers más adelante de su segunda temporada.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE ORDER”?

Por la forma en que terminó la temporada 1, parecía que era el turno de Vera Stone de convertirse en la próxima antagonista de “The Orden”. Sin embargo, había un plan completamente diferente reservado para la audiencia. Después de un par de episodios, los Caballeros de San Cristóbal se hicieron más afables con la Orden y se presentó un nuevo tipo de amenaza.

Al principio, parecía que la Orden se enfrentaría a otra sociedad de magos, llamados Hijos de Prometeo. El programa nos los presentó como otra definición de culto, que, en su breve aparición, se sintió más inquietante que la Orden Hermética de la Rosa Azul. Sin embargo, muy pronto, resultó que incluso ellos no eran el enemigo inminente contra el que la comunidad mágica tenía que luchar. El verdadero problema era Praxis.

A diferencia de otras sociedades secretas en “The Order”, Praxis es la que no quiere que nada sea secreto. No quiere que la magia esté disponible solo para unos pocos seleccionados, dándoles poder sobre otras personas que no tienen idea de su existencia. Quiere compartir el poder con cada persona en el planeta, dándoles la oportunidad de mejorar sus vidas a través de él.

De esta manera, se podría decir que Praxis tiene un enfoque comunista hacia la magia, mientras que la Orden y otras sociedades se inclinan más hacia el capitalismo. Una primera muestra de sus creencias sucede cuando una de sus magas intenta algunos hechizos asesinos contra estudiantes universitarios. Ella está furiosa con la Orden por no aceptarla y se ve impulsada por la venganza contra ellos.

Además, descubrimos que el nuevo profesor de ética Cameron Foley también es parte de esta sociedad secreta. Recluta personas e intenta abrirlas a sus nuevas formas. La Orden y los Caballeros lo persiguen para detener a Praxis, pero siempre son superados. Casi parece que sus enemigos ya saben lo que van a hacer a continuación, pero de alguna manera, Foley no parece lo suficientemente inteligente como para eso.

Al final. resulta que él no es el líder de ellos después de todo. La verdadera cabeza de Praxis es Salvador Grant, y ella tiene muchos trucos bajo la manga. Ella es mucho mejor para convencer a la gente de su causa, un talento que usa para influir en Alyssa para que camine a su lado. También descubrimos cómo se las arregla para mantenerse un paso por delante de la Orden.

Ella incursiona en la Nigromancia lo suficiente como para ver cómo resultarán algunos eventos inmediatos. Así es como se entera de que los Caballeros roban a la Orden usando un demonio, y usa el mismo truco para robarles a ellos, así como a los Hijos de Prometeo.

Además, ella también es excepcionalmente experta en magia. Ella es más fuerte que la mayoría de los magos y, además de eso, también es un hombre lobo. Al principio, los Caballeros creen que ella está usando Midnight, que fue robada como parte de la colección de la Orden. Pero luego, cuando devuelve las cinco cajas a los Caballeros, deducen que debe estar usando Alpha, la más poderosa de todas, que ha permanecido envuelta en misterio durante mucho tiempo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE ORDER”?

Con Alyssa a su lado, Salvador comienza a regalar magia a personas al azar, pero esta organización crea un desequilibrio en la energía de la magia. La magia realizada sin sacrificio conduce a una ruptura en el sistema de cosas y estos arrebatos empeoran con cada nuevo acto de magia realizado por ellos. Vera decide poner fin a ellos de una vez por todas, incluso si eso significa matar a unos pocos para salvar a muchos.

Por su parte, Jack logra organizar una reunión entre ella y Salvador donde pueden encontrar un terreno común que no tenga que tener tantos muertos. Salvador exige un hechizo llamado Foris Factorum, que le permitiría regalar magia a las personas que no tendrán que depender de los sacrificios. Sin embargo, Vera sabe que un encantamiento tan poderoso viene con sus propios conjuntos de reglas que eventualmente cobrarán más precio de lo que vale.

Ella no puede ceder ante las demandas de Salvador, pero tampoco puede dejarla crear una reacción en cadena con su magia deshonesta que eventualmente conducirá a un apocalipsis. Durante su reunión están unidas por un hechizo, a través del cual Salvador intenta matar a Vera, quien a cambio la mata. Esto enfurece a Alyssa aún más y ella decide ser más ofensiva.

Para hacer que Vera abandone el encantamiento, le quita su magia. Vera decide no ceder a sus demandas, pero Hamish lo convence de lo contrario, quien quiere su ayuda para traer de vuelta a Lilith. Vera y Alyssa se encuentran donde esta última la ayuda a sellar una abertura en la estructura del espacio y el tiempo, pero Vera también le advierte sobre el engaño de Foris Factorum.

Mientras tanto, los Caballeros abren el portal al Infierno y traen de vuelta a Lilith, que no es exactamente la misma. Resulta que o todo este tiempo en el Infierno la ha convertido en un demonio, o que otro demonio ha venido a la Tierra dentro de su cuerpo, pero ese no es el problema más inminente para los Caballeros.

Gabrielle ha sido poseída por Midnight y está luchando con él por el control. Midnight quiere la venganza de Silverback, pero decide no matar a Jack después de ver que él está más controlado que los dueños anteriores de la piel. Sin embargo, todavía considera que Vera y Alyssa son una amenaza y cuando se hace el trato entre ellos, ataca a Alyssa.

La única que puede ayudarla es Vera, pero no tiene magia. Antes de que Alyssa pueda devolverle sus poderes, ella muere. En la última escena, encontramos a Jack quitándose su cuerpo, junto con el Vade Maecum. Si hubiera sido algún otro final, probablemente habríamos aceptado el destino de Alyssa, pero considerando que tiene ahora el libro más poderoso que existe en su poder, solo queda esperar a que reviva a su amada.

