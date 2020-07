“The Protector”, conocida como “Hakan: Muhafız” por su nombre original, es un drama de fantasía de ciencia ficción turco, que tiene a Çağatay Ulusoy y Ayça Ayşin Turan como las estrellas principales del programa de Netflix. Creado por Binnur Karaevli y dirigido por Can Evrenol, Umut Aral y Gönenç Uyanık, este programa de televisión se lanzó por primera vez a la plataforma de streaming el 14 de diciembre de 2018.

Poco después la serie del superhéroe, debido a sus críticas positivas, se renovó para su segunda, tercera y cuarta temporada, algo que hizo feliz a muchos fans al rededor del mundo. Ahora que su cuarta edición ha finalizado, es posible que muchos se pregunten si habrá más de la serie, ya que la mitología de “The Protector” podría presentar a más protagonistas del programa.

La serie sigue la historia de Hakan Demir, un ayudante de una tienda en Estanbul que se convierte de la noche a la mañana en “El Protector”, una especie de superhéroe que tiene el deber de matar al Inmortal, un ancestral enemigo. Luego de que su padre adoptivo Neşet es asesinado, él decide cumplir con su destino y prever la destrucción de su ciudad.

Aunque había muchas historias que cerrar durante la cuarta temporada de “The Protector”, todas las historias principales concluyeron de una manera definitiva, especialmente el romance con Zeykan. A pesar de que Netflix ha confirmado que es la última parte de “The Protector”, los fans aún tienen la esperanza de que haya una quinta temporada. ¿Será eso posible?

¿HABRÁ UNA TEMPORADA 5 DE “THE PROTECTOR”?

La temporada 4 de “The Protector” se estrenó el 9 de julio de 2020 en Netflix y solo tuvo siete episodios. La historia de “The Protector” comenzó con Hakan Demir, un comerciante en Estambul, cuyo padre adoptivo Neset es asesinado. Aquí es cuando hace un descubrimiento sorprendente: tiene sus raíces interconectadas con una antigua orden secreta y su deber es proteger la ciudad.

Hakan asume su papel de Protector, cuya responsabilidad principal es demoler a los Inmortales. En su terrible experiencia, Kemal y su hija Zeynep de los Leales lo ayudan. La temporada 4 comienza justo después de los eventos de su entrega anterior. A pesar de luchar valientemente contra Vizier, Hakan no puede proteger su ciudad de Estambul de caer en la oscuridad del Inmortal.

Para salvar el futuro de su ciudad natal, Hakan necesita buscar la oscuridad del pasado y recuperar el equilibrio hacia la luz, para derrotar permanentemente al Inmortal. En el final de la temporada 4, Hakan se despierta en una realidad alternativa y descubre el vínculo retorcido entre Faysal y el primer Protector, lo que lleva la historia a un final definitivo.

Los últimos momentos de la serie no tiene hilos sueltos y deja a los espectadores satisfechos. Esto, naturalmente, nos hace preguntarnos si la temporada 4 se planeó como la última entrega, ya que es evidente que no hay nuevos arcos de la trama para explorar. Además, incluso antes del lanzamiento de la temporada 4, las redes sociales estaban llenas de rumores de que el programa había llegado a su fin.

Canales de noticias turcos como Zeynart también informaron que la cuarta edición iba a ser la última entrega del drama. Decía: “A pesar de permanecer en el aula en términos de guión y efectos visuales, la fantástica serie que logró despertar la curiosidad en cada temporada regresa con su cuarta y última temporada (traducida)”.

Confirmando estas especulaciones, la cuenta oficial de “The Protector” emitió un comunicado, diciendo que la serie ha terminado con su emisión por completo. En la descripción se puede leer: “El Protector ha llegado al final del desafío. Tanto en el pasado como en el futuro. #TheProtector ahora está en Netflix, con la temporada final“. Por tanto, la temporada 5 de “The Protector” se cancela oficialmente en Netflix y no habrán spin-offs o continuaciones.

