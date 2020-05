“Los Simpsons” o “The Simpsons” en su idioma original, es una de las series animadas cómicas más famosas de todos los tiempos. Su principal atractivo se basa en satirizar al extremo la clase media trabajadora de una sociedad, enfocándose directamente en la familia Simpson conformada por cinco graciosos personajes: Homero, Marge, Bart, Lisa y la pequeña Maggie. Con el pasar de los años ellos se han metido en diversos problemas tocando temas cada vez más polémicos.

Sin embargo, no son los únicos personajes interesantes dentro de la serie creada por Matt Groening, ni mucho menos. Los amigos de la familia principal y sus antagonistas también han contribuido con el éxito de la serie, pero muy pocos como Mr. Burns, también llamado el señor Burns por algunos miembros de la serie animada de Fox.

El originalmente diseñado como el villano principal de la saga poco a poco evolucionó hasta convertirse en algo más complejo que simplemente un antagonista. De hecho, también ha ayudado a la familia Simpson con algunos temas personales y ha servido como apoyo de los guionistas para hacer referencias antiguas por su avanzada edad.

Pero, ¿cuántos años tiene exactamente este personaje? Algunos comentan que no debería tener más de 70 pero otros, e incluso la misma serie lo menciona, dicen que podría tener más de 1000. Aquí trataremos de responder esta pregunta que muchos fans de “Los Simpsons” han intentado responder.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE EL SEÑOR BURNS?

Charles Montgomery Burns, conocido popularmente como Sr. Burns o Mr. Burns, es propietario de la Planta de energía nuclear de Springfield y es el ciudadano más rico, poderoso y antiguo de la ciudad. Siempre se le ve junto a Waylon Smithers, su fiel y leal ayudante, quien admira a su empleador. Él utiliza normalmente su poder y dinero para hacer lo que le plazca sin medir las consecuencias y sin preocupación de las autoridades.

El Sr. Burns supuestamente nació en 1886, que para el momento en que la serie debutó lo habría convertido en un hombre de 103 años, y dado que los personajes de “Los Simpsons” no deberían envejecer, esa sería su edad durante toda la serie, excepto que no lo es. En el episodio de la temporada 2 “Simpson and Delilah”, se dice explícitamente que Mr. Burns tiene 81 años, pero en episodios posteriores como “Who Shot Mr. Burns (Part One)”, “Homer the Smithers” y "A Hunka Hunka Burns In Love”, se le mencionó que tenía 104 años.

Más adelante, la edad del Sr. Burns cambió nuevamente en “Fraudcast News", donde afirmó haber cumplido 89 años “por un tiempo ahora”, y como el episodio se emitió en 2004, eso ubicaría su año de nacimiento en 1915. Pero hay más, ya que otras alusiones a su edad van mucho más allá de los 104 años. Esto se debe a que en “Them, robot”, Burns mismo dice que su edad es de cuatro dígitos, confirmando esto cuando ingresa su contraseña de cajero automático, que es su edad, y tiene cuatro dígitos.

Mr. Burns se han mostrado en imágenes del siglo XIX que parecen tan viejas como él ahora, y afirma haber sobrevivido a 12 recesiones económicas, ocho hechos pánicos y cinco años de McKinleynomics. En otros episodios, a modo de flashbacks, tiene la misma edad o menos que Abe Simpson, pero en la actualidad, en realidad es mayor. Por otro lado, también está Cornelius Chapman, el ciudadano más viejo de Springfield con 108 años, hasta que falleció justo después de ser besado por Britney Spears cuando recibió el Premio Springfield para la persona más anciana, con Burns ocupando su lugar de inmediato.

La edad del Sr. Burns ha sido la forma en que los escritores hacen múltiples bromas y referencias a eventos históricos y otros detalles, por lo que no es posible saber cuál es su edad exacta. Sin embargo, con todo lo que se ha dicho al respecto, y poner especial atención en que sea más joven que Cornelius Chapman, la edad del Sr. Burns se puede ubicar entre los 81 y los 107 años

Por supuesto, este es uno de esos misterios que “The Simpsons” nunca explicará, ya que terminaría con muchos chistes, por lo que, de alguna manera, depende de cada espectador elegir cuántos años tiene realmente el Sr. Burns. En tanto, los creadores de la serie seguirán utilizando a este personaje para realizar más chistes y bromas de siglos pasados y referencias antiguas.

