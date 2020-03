“The Trials of Gabriel Fernandez”: ni la policía creyó en el testimonio del niño antes de su muerte

La historia de Gabriel Fernandez, el niño de 8 años que fue torturado y asesinado por su propia madre y padrastro conmocionó a la ciudad de Los Ángeles y los usuarios de Netflix, sobre todo después del estreno de la serie documental “The Trials of Gabriel Fernández”.

Bajo la dirección de Brian Knappenberger, la serie documental cuenta en seis episodios todo lo que su sucedió con el pequeño Gabriel desde la noche del 22 de mayo de 2013 hasta el juicio en el que se conocieron los múltiples abusos infringidos contra el menor de parte de su madre y padrastro, y la negligencia cometida por empleados del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares (DCFS) e incluso la policía.

Pearl Fernández abandonó a Gabriel cuando nació en 2005, pero volvió a hacerse cargo de él en 2012. Tras mudarse con su madre, su novio, Isauro Aguirre, y dos hermanos en Palmdale, al norte de Los Angeles, el niño empezó a mostrar signos de maltrato y violencia. Su maestra llamada Jennifer García reportó la presencia de moretones, rasguños, un labio roto y una cara hinchada, la mayoría de las veces, pero nadie intervino a tiempo.

The Trials of Gabriel Fernández ha causado mucha indignación entre los usuarios de Netflix

GABRIEL CONTÓ DE SUS AGRESIONES, PERO NADIE ESCUCHÓ

El propio Gabriel Fernandez encendió las luces de alerta, pero no fue escuchado. En el documental “The Trials of Gabriel Fernandez” se explica que el niño que fue sometido a hambre, obligado a comer espinacas podridas, heces de gato e incluso su propio vómito le pregunto a su profesora: “¿Es normal que las madres golpeen a sus hijos?”. Pero eso fue solo el principio. Pronto Gabriel tenía una inquietud más preocupante. Le preguntó si era normal ser golpeado con una hebilla de cinturón. “¿Es normal que sangres?”.

Sin embargo, a pesar de que la línea directa de abuso infantil del condado de Los Ángeles fue alertada sobre el caso, el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares ignoraron las veces que se les advirtió que el pequeño estaba siendo maltratado.

Por eso, además de los padres, dos trabajadores sociales, Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, fueron acusados ​​junto con sus dos supervisores: Kevin Bom, de 40 años, y Gregory Merritt, de 64 años, de minimizar la evidencia del abuso del pequeño Gabriel y falsificar los registros públicos.

Gabriel sufrió los más terribles abusos y golpes por parte de su madre Pearl Sinthia Fernández y su novio Isauro Aguirre (Foto: Netflix)

Los cargos fueron desestimados en enero de 2020, pero la serie de Knappenberger todavía trata de ilustrar cómo el sistema le falló a Gabriel Fernández. “El Departamento de Servicios para Niños y Familias es muy reservado”, anotó el director.

“No sabemos mucho sobre ellos. No son muy transparentes y quiero que la gente entienda el alcance de esta agencia. Algunas personas son geniales. Tenemos trabajadores sociales que son increíbles... Pero la forma en que el sistema está estructurado en este momento es problemático”, añadió Brian Knappenberger.

La serie documental de Gabriel Fernández ha causado mucha indignación entre los espectadores y ellos han opinado en Twitter (Foto: Netflix)

NI SIQUIERA LA POLICÍA

Definitivamente el sistema le falló a Gabriel Fernández. Además del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares, la policía también desestimó su caso e incluso lo acusaron de mentir. Según la tía abuela de Gabriel, Elizabeth Carranza, “los trabajadores de DCFS, alguaciles, tantas veces como estaban fuera y fueron llamados, lo ignoraron. Creo que fue tres veces que llamamos a los trabajadores sociales y dos veces que hablamos con los sheriffs. Más tarde, cuando escuché que los alguaciles habían salido y amenazaron a Gabriel, como si siguiera mintiendo sobre las cosas”.

“Creo que Pearl les había dicho a los alguaciles que algunos niños más grandes lo habían golpeado y por eso tenía marcas en él. Y eso no era cierto. Los alguaciles lo pusieron en el Detrás del auto y le dije que, si seguía mintiendo sobre las cosas, él sería el que iría a la cárcel”, agregó a abuela del menor.