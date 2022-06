El miércoles 22 de junio se estrenó la temporada 3 de “The Umbrella Academy”, la exitosa serie de Netflix protagonizada por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda y el resto de actores que le dan vida a los poderosos hermanos de la historia.

En esta entrega, se suma a la trama un nuevo grupo de Hargreeves, quienes están agrupados en la Academia Sparrow y también son reconocidos con números. Por ello, en esta nota, te presentaremos a la artista que interpreta a la Número 6 de este equipo.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce quién es Cazzie David, la actriz que hace de Jayme Hargreeves de los Sparrows en la temporada 3 de “The Umbrella Academy”.

¿QUIÉN ES CAZZIE DAVID?

Cazzie David es una actriz y escritora estadounidense que protagonizó la serie web “Eighty-Sixed”. También ha escrito en revistas como Vanity Fair y The Hollywood Reporter.

Es la hija del famoso comediante y actor Larry David. Su madre, por su parte, es una activista ambiental y productora de cine llamada Laurie David. La joven hizo su primer trabajo en televisión en el 2007, cuando apareció con su hermana y su papá durante la serie “Hannah Montana”, protagonizada por Miley Cyrus.

En el año 2020, ella publicó el libro “No One Asked For This”, que alcanzó el puesto número 2 en la lista de libros más vendidos de no ficción en edición rústica de The New York Times.

DATOS PERSONALES DE CAZZIE DAVID

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1994

10 de mayo de 1994 Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos

California, Estados Unidos Edad: 28 años de edad

28 años de edad Signo zodiacal: Tauro

Tauro Padres: Larry David y Laurie David

La actriz estadounidense es hija de Larry y Laurie David (Foto: Cazzie David / Instagram)

SU RELACIÓN CON PETE DAVIDSON

En el año 2016, la actriz llamó la atención de diversos medios de comunicación al mantener una relación con Pete Davidson. Ambos fueron pareja durante dos años, antes de terminar en mayo de 2018. Durante su tiempo juntos, el comediante le que dijo lo siguiente a Entertainment Tonight: “Tengo mucha suerte. Ella me apoya mucho”.

¿CUÁL EL PERSONAJE DE CAZZIE DAVID EN “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Cazzie David interpreta a Jayme Hargreeves, la Número Seis de los Sparrow. Ella puede escupir un veneno que hace que sus objetivos tengan alucinaciones. Ella es descrita por Netflix como una solitaria con un gruñido que provoca miedo que sería prudente evitar a toda costa.

SERIES DE TV DE CAZZIE DAVID

2007: “Hannah Montana” como Cazzie en el episodio “My Best Friend’s Boyfriend”.

como Cazzie en el episodio “My Best Friend’s Boyfriend”. 2016: “CollegeHumor Originals” como una estudiante en el capítulo “The Secret Behind Every Actress’s Red Carpet Pose”.

como una estudiante en el capítulo “The Secret Behind Every Actress’s Red Carpet Pose”. 2017: “Eighty-Sixed” como Remi.

como Remi. 2022: “The Umbrella Academy”, donde interpreta a Jayme Hargreeves de los Sparrows en la temporada 3.

CAZZIE DAVID EN INSTAGRAM

¿CÓMO VER LA TERCERA TEMPORADA DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Puedes ver la tercera temporada de “The Umbrella Academy” en Netflix. Los 10 episodios de esta nueva entrega se estrenaron el miércoles 22 de junio. Por ello, solo requieres de una suscripción en la popular plataforma para verlos.

Puedes ver la tercera temporada de “The Umbrella Academy” en la popular plataforma de streaming (Foto: Netflix)