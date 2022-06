Javon Walton ha ganado varios torneos de box y destaca en gimnasia.

Javon Walton es uno de los talentosos actores que nos ha entregado “Euphoria”, la exitosa serie de HBO Max, donde interpreta a Ashtray, un adolescente que es el asistente de su hermano mayor Fez, un traficante de drogas. Debido a su gran desempeño, él fue llamado para la tercera temporada de “The Umbrella Academy”, de Netflix, donde da vida a Stan.

A raíz de la popularidad que ha ganado, no solo por sus apariciones en estas series, sino también por ser un deportista, te contamos lo que debes saber de él.

Cuando Javon Walton asistió al estreno en Los Ángeles de "Euphoria" en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019 (Foto: Chris Delmas / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE JAVON WALTON

Lugar de nacimiento: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 22 de julio

22 de julio Año de nacimiento: 2006

2006 Edad: 16 años

16 años Religión: Cristiano

Cristiano Signo del zodiaco: Cáncer

Cáncer Instagram: @onwardwanna

El adolescente ha demostrado lo bueno que es para la actuación (Foto: Javon Walton / Instagram)

2. SU FAMILIA

Los padres de Javon son Jessica y DJ Walton, y tiene tres hermanos: Jaden, Daelo y Jayla Cookie Walton.

3. INTERÉS POR EL BOXEO Y GIMNASIA

Javon Walton sintió atracción por el mundo del boxeo tras ver torneos en televisión cuando apenas tenía dos años. Desde ese momento estaba en su casa golpeando cojines del sofá y pidiéndole a su padre que lo llevara a boxear por sí mismo. “Era algo que seguía pidiendo una y otra vez. Yo era como: ‘Quiero hacer eso’. Eventualmente, papá me llevó a un gimnasio y ese amor se ha quedado conmigo”, publica The Face.

Él se inició en este deporte de contacto a los cuatro años, poco después también en gimnasia, inspirado por su hermana.

La hermana del adolescente, quien lo inspiró en la gimnasia (Foto: Javon Walton / Instagram)

4. GANA TORNEOS

El adolescente se convirtió en agosto de 2021 en cinco veces Campeón Regional de Guantes de Plata representando a Georgia.

Debido a que no solo destaca en el cuadrilátero, sino también en gimnasia es la primera persona en el estado de Georgia en tener los títulos de campeón de boxeo y gimnasia juvenil simultáneamente.

5. ¿DE DÓNDE PROVIENE SU APODO ‘WANNA’?

En el mismo medio, Javon habló sobre su apodo: ‘Wanna’ (Quere en español). “Cuando era muy pequeño, nunca me puse límites”, señaló y que su padre y el entrenador de boxeo le indicaron que si deseaba triunfar, solo debía trabajar “duro para lograrlo”. Fue así como obtuvo su sobrenombre a los cinco años. “Trabajé duro todos los días para convertirme en un mejor yo. Mi papá eventualmente me dio el apodo: ‘Wana’. No quería entrenar como un niño pequeño, sino como un adulto”.

El boxeador junto a su padre, quien lo apoya en sus entrenamientos (Foto: Javon Walton / Instagram)

6. UN ATLETA PATROCINADO

Con solo ocho años y debido a su gran desempeño, el pequeño Walton fue patrocinado por la empresa estadounidense de ropa deportiva Under Armour, convirtiéndose en el atleta patrocinado más joven de la marca. En 2016, apareció en comerciales de la marca y en 2018 salió en un comercial junto a Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

Cuando era pequeño y su pasión era el box. Aquí junto a Canelo Álvarez (Foto: Javon Walton / Instagram)

7. FUNDA CON SU FAMILIA UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE BOXEO

Javon y su familia fundaron Onward Athletics, un centro de entrenamiento de boxeo para profesionales y aficionados en Braselton, en 2017.

Su madre es su manager en cuanto a su carrera en el mundo de la interpretación (Foto: Javon Walton / Instagram)

8. INCURSIONA EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

La madre del menor es la que maneja su carrera en el mundo de la actuación. Él ya a aprecido en varias producciones:

En 2019 y 2002, en “Euphoria” como AShtray.

En 2020, en “Utopía” como Grant Bishop.

En 2021, en “La familia Addams 2″ dio su voz al personaje de la película animada Pugsley Addams.

En 2022, en “The Umbrella Academy 3″ con el papel de Stan.

En 2022, en “Samaritano”, una película estadounidense que llegará en agosto próximo, interpretará a Sam Cleary. Él compartirá el rol protagónico con Sylvester Stallone.

El menor junto a Sylvester Stallone, ambos trabajan en un proyecto (Foto: Javon Walton / Instagram)

9. ¿CÓMO FUE DESCUBIERTO COMO ACTOR?

Transcurría el año 2017 y Walton fue invitado al programa “Steve”, de Steve Harvey para hablar sobre su exitosa carrera en el boxeo a su corta edad. Al ver su desenvolvimiento, la directora de casting Jennifer Venditti de “Euphoria” le preguntó a su padre si estaba interesado en que su hijo audicionara, algo que pasó y Javon Walton fue elegido, publica Pop Sugar.

El deportista tiene en mente participar en los Juegos Olímpicos (Foto: Javon Walton / Instagram)

10. TIENE SU PRODUCTORA

Pero Javon quiere más y ha fundado su propia productora llamada Wanna Fight Promotions, con la desarrolla una película independiente que protagonizará y también producirá. “Es un poco pronto para hablar de eso, pero estoy muy emocionada y no puedo esperar a que salga. Realmente me gustaría poder producir en el futuro”, publica The Face.

