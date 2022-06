Después de una larga espera, la tercera temporada de “The Umbrella Academy” se estrenará recién el miércoles 22 de junio de 2022, pero los fanáticos de la serie de Netflix basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, ya preguntan por una cuarta entrega.

En los primeros episodios, tras la muerte de su padre, unos hermanos distanciados y con extraordinarios poderes se reúnen y descubren impactantes secretos y una amenaza que se cierne sobre la humanidad.

Mientras que, en la segunda temporada, del arriesgado viaje en el tiempo lleva a los protagonistas de “The Umbrella Academy” a Dallas en los sesenta. Allí, forjan una nueva vida y toman caminos separados... hasta que otra amenaza los reúne.

En la tercera entrega, Vanya, Luther, Klaus, Five y compañía regresan a su hogar, pero se encuentran con un nuevo grupo de hermanos Hargreeves y una fuerza misteriosa empieza a sembrar el caos en la ciudad. Entonces, ¿habrá cuarta temporada?

“THE UMBRELLA ACADEMY”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del programa protagonizado por Elliot Page, Tom Hopper, Diego Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H. Min, ya existen rumores sobre una posible renovación para una cuarta entrega.

Si bien la popular plataforma streaming aún no lo ha confirmado, últimamente ha decidido apostar por proyectos de larga duración, por ejemplo, renovó “Stranger Things” para una quinta temporada antes del estreno de la cuarta, asimismo, anunció la tercera y cuarta entrega de “Bridgerton” antes del lanzamiento de la segunda.

A pesar de que la tercera temporada de la serie desarrollada por Steve Blackman relata sucesos que aún no se ha abordado por completo en los cómics, eso no sería un impedimento para continuar la historia en una cuarta temporada de “The Umbrella Academy”, ya que los creadores del material original ya compartieron todas sus ideas con el equipo de producción.

En una entrevista con Collider en marzo de 2019, Gerard Way reveló que en sus planes está publicar ocho novelas gráficas. “Lo que hice por Steve Blackman y los escritores en esa primera sala de escritores fue crear un documento de dieciocho páginas que presentara todo. Incluso de las novelas gráficas que aún no han salido. Lo que debería ser igual a ocho cuando hayamos terminado”, explicó.

“Entonces les di el plan para lo que sucede, porque quieres sembrar ciertas cosas allí para futuras series y la esperanza es que sea un éxito para que hagas mucho más de esto. Tienen mucha curiosidad por lo que Gabriel y yo estamos haciendo a continuación. Siempre les enviamos los nuevos cómics. Realmente quieren saber qué está pasando”, agregó.

Por lo pronto, solo queda esperar el estreno de la tercera entrega, tal vez el último capítulo incluya alguna pista sobre el futuro de la serie, y el anuncio oficial de Netflix. De confirmarse una nueva tanda de episodios, podrían llegar a finales del 2023 o en algún momento del 2024.