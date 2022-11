Con once entregas y más de 177 capítulos, algunas estrenadas por partes, el pasado 20 de noviembre, AMC y Star Plus estrenaron el episodio 24 de la temporada “Descansa en paz” (“Rest in Peace” en su idioma original), el último de la saga iniciada el 31 de octubre de 2010.

Si bien el universo basado en los cómics de Robert Kirkman y Tony Moore continuará debido a la aprobación de seis spin-offs que desarrollarán varios arcos que quedaron inconclusos durante la saga de TWD, la trama principal llegó a su final con la temporada once.

En el último episodio ocurrieron, además del cierre de la historia centrada en Rick Grimes, eventos como la muerte de Rosita o el cameo sorpresa de Chandler Riggs también se robaron la atención de los fanáticos de la saga, aunque esta no iba a finalizar como se vio en pantallas.

Rick Grimes con la chaqueta del Civic Republic Military (CRM) en el último episodio de “The Walking Dead” (Foto: AMC)

EL FINAL ALTERNATIVO DE “THE WALKING DEAD”

En el final de la saga, Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) vuelven después de la salida de ambos en la temporada 9 y 10, pues el personaje de Andrew Lincoln fue llevado por Civic Republic Military (CRM) y no se supo más de este.

Pese a esto, Rick reaparece muy herido, vistiendo ropa de la CRM y desplazándose con dificultad, antes de ser sorprendido por un helicóptero, ante lo cual este muestra una sonrisa desafiante, pues nada ha terminado para él.

Sin embargo, este no era el final original. Según Insider, la secuencia final original realizaba un salto en el tiempo por más de una década, mostrando a los hijos de Rick y Michonne junto a los de Aaron (Ross Marquand) y Rosita (Christian Serratos), los cuales se encuentran en la búsqueda de sobrevivientes, algo que hicieron sus padres años atrás.

La nueva generación estaría conformada por Judith Grimes (Cailey Fleming), Rick “RJ” Grimes Jr. (Antony Azor), Gracie y Coco.

“Después de que Daryl se fue, nos dirigimos a Freedom Parkway, en las afueras de Atlanta, donde la icónica toma de Rick descendió del piloto. Vea una camioneta modificada con etanol, con una mujer y un hombre jóvenes en los asientos delanteros (de unos veinte años). Y a través de la escena, nos damos cuenta de que son los adultos RJ y Judith. Otras versiones adultas de los niños están en la parte de atrás: Coco, Gracie, etc. Están ahí afuera, buscando escoltar a los sobrevivientes de regreso a sus comunidades. Continuando el legado de sus padres. Mientras RJ habla por radio, termina diciendo: “Si puedes oírme, responde. Soy Rick Grimes”. (Que, por supuesto, es su nombre, y la línea que Rick dijo en el piloto). Luego terminamos con la voz de un sobreviviente respondiendo: “... ¿Hola?”, apunta el portal.

En conversación con la producción, la web recogió que el círculo “encajaba emocionalmente” con la lucha de los personajes por tantos años, pero que no contribuía a la “construcción general” del universo de la TWD, pues con la llegada de los spin-offs, sobre todo el de Rick y Michonne, un salto condicionaba los eventos que se verían en las nuevas producciones.