CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Se estrenó en cines de Latinoamérica “Thor: Love and Thunder”, la nueva película de Marvel. Dirigida por Taika Waititi, la cinta nos presenta la nueva aventura del famoso personaje, que esta vez deberá enfrentar a un nuevo villano que amenaza con matar a todos los dioses.

En ese sentido, durante la película, vimos cómo Thor (Chis Hemsworth), Jane (Natalie Portman), Valquiria (Tessa Thompson) y Korg (Taika Waititi) rastrean a Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale), quien juró matar a todas las deidades y secuestró, en el proceso, a un carro lleno de niños de Asgard.

¿Cuál es su plan? Llegar a la Eternidad y obtener un deseo: eliminar a todos los dioses de un solo golpe. Para detenerlo y rescatar a los pequeños, el grupo se dirige a la guarida de Gorr en el Reino de las Sombras. Tras el primer encuentro, Valquiria queda herida y regresan a Asgard, donde se revela que el cáncer de Jane empeora por el uso del Mjolnir.

Thor, entonces, decide enfrentar solo al personaje de Christian Bale. ¿Qué sucedió en la batalla? ¿Cómo piensa vencerlo? ¿Qué ocurrió al terminar la cinta? A continuación, conoce cuál es el final explicado de “Thor: Love and Thunder”, la nueva película de Marvel.

¿QUÉ SUCEDE AL FINAL DE “THOR 4″?

En el enfrentamiento final de “Thor: Love and Thunder”, vemos que Thor le otorga una parte de su poder a todos los niños asgardianos capturados por el villano de la película. Así, los pequeños pelean contra las creaciones de Gorr, el Dios Carnicero.

Mientras tanto, el ‘Dios del trueno’ pretende luchar contra el personaje de Christian Bale, pero es derribado. Para su fortuna, Jane acude a su ayuda con el Pegaso de Valquiria, que es capaz de viajar a través de dimensiones. Thor, entonces, recupera el Stormbreaker, envía a los niños a casa usando el Bifrost y destruye la fuente de poder de Gorr. Sin embargo, la puerta a la Eternidad está abierta y el villano la atraviesa.

Thor y Jane lo siguen y, en lugar de luchar contra él, le ofrecen una alternativa: en vez de matar a todos los dioses, puede desear que su hija regrese a la vida. El ‘Carnicero de Dioses’ dice que la joven no tendría a nadie, pues se está muriendo a causas de las heridas. No obstante, Jane le dice que eso no es cierto, mirando a Thor.

Tras esto, Gorr está de acuerdo y le ruega al superhéroe que cuide a su hija. Thor le asegura que ella no estará sola. La pequeña, entonces, atraviesa la puerta de la Eternidad y su padre fallece, pudiendo decir unas últimas palabras a la niña.

Poco después, Jane también muere luego de sacrificar su fuerza vital, convirtiéndose en polvo de oro como un Dios asgardiano. De esta manera, la batalla final ha sido ganada, pero a un gran costo.

Gorr sacrifica su venganza para salvar su hija al final de "Thor: Love and Thunder" (Foto: Marvel)

¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “THOR: LOVE AND THUNDER”?

Tras el enfrentamiento, la película nos muestra las consecuencias de todo lo que ocurrió. Primero, vemos que Korg se recuperó de su cirugía facial, tiene un novio llamado Dwayne y queda implícito que ambos tuvieron un hijo.

Lady Sif (Jaimie Alexander), por su parte, se recuperó de sus heridas y llegó a New Asgard, donde los niños asgardianos entrenan con sus armas frente a una estatua de Jane Foster, la recordada ‘Mighty Thor’.

Por otro lado, se descubre que Thor se ha dedicado a cuidar de la hija de Gorr como padre soltero. Así, se observa que la lleva a algunas batallas en una cálida nave espacial, que tiene a ‘Mjolnir’ y ‘Stormbreaker’ a su disposición.

Nos enteramos también que la pequeña no regresó igual, sino con algo de poder de la Eternidad. Como dúo, ambos ‘superhéroes’ viajan a través del universo corrigiendo errores y son conocidos como “Amor y Trueno” (en inglés: “Love and Thunder”), tal como ya adelantaba el título de la cinta.

Al final de "Thor: Love and Thunder" entendemos la razón detrás del título de la película (Foto: Marvel)

¿QUÉ SUCEDE EN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “THOR 4″?

Tal como es habitual en Marvel, esta película también tiene escenas post-créditos que revelan el futuro de los personajes. La primera escena post-créditos de “Thor: Love and Thunder” muestra a Zeus (Russell Crowe) planeando su venganza.

Así, la película nos presenta a su hijo Hércules, interpretado por Brett Goldstein. ¿Qué significa esto para el MCU? Todo parece indicar que el quinto largometraje de Thor nos mostrará una esperada batalla entre este y el personaje de Hemsworth.

Finalmente, la segunda escena está protagonizada por Jane en el más allá. Ella aparece alrededor de polvo dorado y es recibida por Heimdall (Idris Elba), personaje que murió en “Avengers: Infinity War” del 2018. ¿El personaje volverá en próximas entregas? Lo sabremos de acuerdo a lo que digan las fuentes oficiales.