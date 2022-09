Hace poco, Netflix sumó otra película de comedia a su cartelera y promete sacarnos algunas carcajadas. “Tiempo para mí” tiene a conocidos actores como Kevin Hart, Regina Hall y Mark Wahlberg.

En “Tiempo para mí”, el personaje de Kevin Hart tiene un fin de semana libre para disfrutar de unas cortas vacaciones de encargarse de la casa. Además, puede reunirse con algunos amigos de su juventud en una serie de increíbles momentos y fiestas.

El actor estadounidense tiene más de dos décadas de trayectoria en la industria del entretenimiento. Al haber tenido tantos años en Hollywood, el intérprete de “DC Liga de Súpermascotas” también ha tenido su cuota de diversión en la vida real.

¿CUÁL FUE LA FIESTA MÁS SALVAJE DE KEVIN HART?

Durante una entrevista con Sensacine México, Kevin Hart habló sobre las fiestas descontroladas a las que ha asistido o ha organizado. Como muchas otras personas, él también ha llegado a consumir tanto alcohol que ha terminado siendo llevado por otras personas.

Al día siguiente, se habría despertado sin recuerdos de lo sucedido y solo pudo reconstruir los hechos con lo que le contaron después.

“Definitivamente fue mi cumpleaños número 40, pero no lo recuerdo. Ese cumpleaños fue genial, pero me terminaron cargando como a las 12:15 a.m. cuando se suponía que debía durar hasta las 4 a.m.”, contó el comediante de 43 años, para sorpresa de su coestrella, Mark Wahlberg, quien se encontraba incrédulo.

Kevin Hart después de su fiesta de 40 años, siendo cargado por su esposa (Foto: Twitter)

Al parecer, Hart había estado tan ebrio que su esposa, Eniko Parrish, junto con un miembro de la seguridad, tuvo que cuidar de él y dar por terminada la fiesta antes de lo anticipado. El recuerdo debe estar fresco, pues sucedió hace tan solo tres años.

“Estaba muerto, todos me estaban dando shots desde las 9 a.m.; nos tomamos como 25. Al día siguiente estaba destruido. No me quité el traje durante dos días, solo la camisa, sin pantalones en el sillón”, explicó.

Por supuesto, después de eso tuvo que pasar por mucha vergüenza, pero también con una resaca horrorosa.

TRAILER DE “TIEMPO PARA MÍ”