“Tierra Amarga” continúa emitiéndose con éxito en España, donde cada semana se estrenan nuevos capitulos a través de la señal de Antena 3. La historia de amor de Züleyha y Yılmaz, interpretados por Hilal Altınbilek y Uğur Güneş, presenta altas dosis de drama y tragedia que han conquistado al público convirtiéndola en una de las producciones más vistas de la última década.

El drama, titulado originalmente “Bir Zamanlar Çukurova”, está ambientado en los años 70 y presenta impresionantes paisajes que la convirtieren en una superproducción. Tras triunfar en Turquía, “Tierra amarga” llegó a España el pasado 4 de julio del 2021 consiguiendo excelentes cifras de audiencia y ganándose un lugar en el corazón de los espectadores.

El lunes 8 de noviembre arranca una nueva semana de emisión por Antena 3 y los seguidores de “Tierra Amarga” vivirán momentos claves de esta historia: Yilmaz consigue hablar con Züleyha, Demir escapa de prisión y la tensión aumenta en el pueblo. A continuación, te contamos las 5 cosas que pasarán esta semana en la serie turca.

MÁS INFORMACIÓN: El secreto detrás de cada lágrima de Züleyha

“Tierra amarga” llegó a España el pasado 4 de julio del 2021 (Foto: Tims & B Productions)

1. DEMIR ESCAPA DE LA CÁRCEL

Demir no está dispuesto a pagar por un crimen que no cometió, por lo que decide fugarse de la cárcel. Sin embargo, estando ya libre, se arrepiente y decide entregarse por voluntad propia a las autoridades: “No hay mejor forma de defender mi inocencia que esperar un juicio justo”.

Demir no está dispuesto a pagar por un crimen que no cometió, por lo que decide fugarse de la cárcel (Foto: Tims & B Productions)

2. HUNKAR BUSCA LA MANERA DE SACAR A DEMIR DE PRISIÓN

Luego de que Demir intentó fugarse de la cárcel, Hünkar se presenta al día siguiente en el despacho de Jülide para pedirle que no tome en cuenta lo que hizo su hijo, pues teme que tome represalias en su contra por lo que hizo.

La señora le ofrece una caja de bombos con monedas de oro en su interior. La fiscal entiende el soborno como una falta de respeto a su trabajo y comienza a alterarse. Segundos después se desploma en el suelo de su despacho. El guarda de seguridad entra y revela que Jülide es diabética por lo que necesita su insulina para estar bien.

Luego de que Demir intentó fugarse de la cárcel, Hünkar se presenta al día siguiente en el despacho de Jülide para pedirle que no tome en cuenta lo que hizo su hijo (Foto: Tims & B Productions)

3. YILMAZ DISPUESTO A LLEVARSE A ZÜLEYH

Yilmaz aprovecha que Züleyha está sola en el rancho de los Yaman y entra a la casa saltando el muro exterior. Gaffur trata de detenerle, pero Akkay le amenaza con un arma. Yilmaz por fin se reencuentra con su amada y cogiéndola de las manos, le pide que se marchen juntos: “Te acepto con Adnan y el bebé que llevas en tu interior. Ya sé que te casaste don Demir por obligación. Vente conmigo, podemos ser una familia”.

Züleyha, aunque duda, termina rechazando la propuesta de Yilmaz, pues no quiere hacerle daño a Müjgan: “Ahora tú también estás casado y no puedo dejar que abandones a tu esposa por mí. No podemos construir nuestra dicha sobre la amargura de otros”, le dice.

Yilmaz dispuesto a llevarse a Züleyh (Foto: Tims & B Productions)

4. MUERE EL PADRE DE MÜJGAN

Fekeli visita al padre de Müjgan en Adana y le ofrece comprarle el hospital: “Sé que estás ahogado por las deudas y que alguien te está chantajeando”. Luego, lo deja solo para que lo piense: “Luego entraré y me dará una respuesta”. Sin embargo, el médico aprovecha esos minutos de soledad para dispararse en la cabeza con una pistola. La presión que sufría por su crisis económica lo lleva a tomar la peor decisión.

Ali descubre el cadáver del doctor y llama a su ahijado para darle la terrible noticia. Yilmaz, que estaba a punto de decirle a Müjgan que quería poner fin a su matrimonio, termina por abortar la idea. Finalmente, Müjgan se entera de la muerte de su padre.

Muere el padre de Müjgan (Foto: Tims & B Productions)

5. YILMAZ Y ZÜLEYHA, ¿PODRÁN ESTAR JUNTOS OTRA VEZ?

Yılmaz, que iba a decirle a Züleyha que huyera, la encuentra inconsciente en el camino de regreso. Este es uno de los momentos más esperados ya que ¡Züleyha, Adnan y él están juntos por primera vez!

Mientras Hünkar organiza una cuadrilla para encontrar a Züleyha y Yılmaz, Hatip Ağa va a la prisión a visitar a Demir. Hünkar tiene que suplicar una vez más al fiscal y lidiar con el oportunismo de Hatip Ağa.