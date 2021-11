La telenovela turca “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original) se ha convertido en una de las producciones favoritas del público español. La historia que sigue a Züleyha (Hilal Altınbilek) y Yilmaz (Uğur Güneş), tienes altos índices de sintonía y cada día gana más seguidores.

“Tierra amarga” empezó a trasmitirse en España desde el 4 de julio de 2021, después de “Mi hija” (“Kizim”) y “Mujer” (“Kadin”), dos producciones exitosas de Antena 3. Si eres seguidor de esta serie turca aquí te contamos las 5 cosas más importantes que pasaron en el capítulo del lunes 8 de noviembre.

5 COSAS QUE PASARON EN EL CAPÍTULO DEL LUNES 8 DE NOVIEMBRE EN “TIERRA AMARGA”

1. YILMAZ SE ENTERA QUE ZÜLEYAH NUNCA RENUNCIÓ A ÉL

Yilmaz quiere hablar con Züleyha para pedirle perdón por no haber creído en ella. El joven le pide ayuda a Gülten, quien acepta y a la vez le cuenta que Züleyha nunca renunció a él. Además, le hace otra revelación:

“Züleyha te escribió una carta antes de que te casaras, me pidió que la ayudara. Ella quería decirte la verdad antes de que fuera tarde”, manifiesta la empleada.

Tras esta confesión, Yilmaz recuerda la carta que le entregó Fekeli, la cual estaba llena de pintura: “Maldita sea”.

Yilmaz está dispuesto a todo con tal de hablar con Züleyha (Foto: ATV Turquía)

2. LA SITUACIÓN DE DEMIR SE COMPLICA

Han pasado varios días desde que Demir fue detenido por el asesinato de Çengaver y a pesar de ser inocente, la situación se complica mucho para él.

El abogado de la familia acude a la mansión para hablar con Hünkar y Züleyha y les cuenta que el fiscal ha pedido la pena capital para Demir.

A pesar de la mala noticia, el abogado también les dice que ha encontrado al supuesto testigo. Se trata de Sermin, la sobrina de Hünkar.

3. YILMAZ SE ENFRENTA A HÜNKAR

Yilmaz ha decidido reformar la casa de Sermin para estar más cerca de Züleyha. Sin embargo, cuando Hünkar se entera, va donde él para decirle que se marche.

“Si valoras tanto a Züleyha como siempre dices, si aprecias tu vida y la de los que te rodean, será mejor que te marches”, expresa la matriarca de los Yaman.

Pero Yilmaz no se queda callado y le responde: “¿Por qué tengo que irme yo? ¿Te crees la dueña de Çukurova? No pienso marcharme hasta que no me devuelva lo que es mío”.

Yilmaz y Hünkar mantienen una conversación llena de amenazas (Foto: ATV Turquía)

4. HÜNKAR EVITA QUE ZÜLEYAH SE ENCUENTRE CON YILMAZ

Ahora que Yilmaz está arreglando la casa de Sermin, pasa más tiempo cerca de Züleyha. La joven queda con él para verse en la puerta y conversar, pero Hünkar le impide que salga: “He cambiado las llaves de la puerta, no puedes salir”.

Sin embargo, Züleyha le dice: “No vas a darme órdenes”. Pero Hünkar no se queda callada y le responde: “Mi hijo está siendo juzgado, piensa en Adnan y en el niño que vas a tener y no me obligues a hacer algo que no quiero”.

5. DEMIR SE APUÑALA PARA SALIR DE LA CÁRCEL

Demir ya está enterado de que Yilmaz piensa vivir en la casa de Sermin y teme por su esposa. Hünkar va a visitarlo a la cárcel y juntos traman un plan para que pueda huir de Estambul.

El joven va al baño y se apuñala en el abdomen con un cuchillo. Sus compañeros se dan cuenta de lo sucedido y llaman a los guardias. Demir es trasladado al hospital, y como ha perdido mucha sangre, debe ser operado de emergencia. Müjgan será la encargada de operar al esposo de Züleyha.

Demir se clava un cuchillo en el abdomen y consigue así que lo lleven al hospital (Foto: ATV Turquía)