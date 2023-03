¿Qué pasó esta semana en “Tierra amarga”? Antena 3 emitió los últimos capítulos, del 6 al 10 de marzo, de la telenovela turca que conquistó al público con la historia de Züleyha (Hilal Altınbilek), Fikret (Furkan Palalı), Betül (İlayda Çevik) y otros personajes de Çukurova.

“Tierra amarga” se despidió de la audiencia de Antena 3 después de cuatro temporadas. El drama turco nos mostró momentos muy impactantes, cargados de felicidad, pasión y también desgarradores, provocados por la muerte de varios personajes, como Yilmaz y Demir.

En los capítulos de esta semana de “Tierra amarga”, hemos visto que Çolak, Betül y Abdülkadir fueron condenados por la justicia. También que Fikret y Zeynep se casaron con la presencia de todos en Çukurova. Estos y otros eventos ocurrieron en la telenovela turca y aquí te los contamos a detalle.

5 MOMENTOS IMPORTANTES DE “TIERRA AMARGA” DEL 6 AL 10 DE MARZO

1. Fikret y Zeynep se casaron

Como alcaldesa de la ciudad, Lütfiye es la encargada en oficiar la ceremonia. Con ella a la cabeza, los novios y los testigos, Züleyha y Çetin, se celebra la unión: “Estoy muy contenta, mi sobrino Fikret se casa”, inició Lütfiye su discurso.

Muy emocionados y entre aplausos, Fikret y Zeynep se han dado el sí quiero. “Acepto a mi esposa, con toda mi alma sí”, dijo Fikret muy contento. Los presentes han firmado el acta y los novios se han dado un beso frente a todos. ¡Al fin son esposos!

2. Vahap amenazó a todos en la boda de Fikret y Zeynep

Abdülkadir fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de Ai Rahmet Fekeli, el tío de Fikret. Es por ello que Vahap pretendía vengarse del joven, pese a que su hermano mayor le dijo que no hiciera nada.

Es así que Vahap se apareció en la boda de Fikret y Zeynep a punta de pistola. El menor de los Keskin estaba fuera de control y empezó a disparar varias veces al cielo: “¡Se acabó la boda!”, gritó. En el lugar todos se han asustado y el caos se apoderó del lugar.

3. Vahap fue arrestado y llevado a un manicomio

El menor de los Keskin perdió la cabeza cuando su hermano fue sentenciado a pena de muerte por los crímenes que había cometido a lo largo de los años, así que juró venganza y ayudarlo a conseguir su libertad antes de ser ejecutado. Es por ello que vimos que interrumpió la boda de Fikret y Zeynep con varios disparos al cielo.

Vahap tenía consigo una bomba amarrada a su cuerpo y amenazó con matar a todos si es que no le perdonaban la condena a Abdülkadir, pero no contó con que uno de los invitados se percataría de su engaño. El explosivo no era de verdad, así que llamaron a los agentes de la Policía para que lo capturen, pero no fue llevado a prisión, sino a un manicomio.

4. El destino de Züleyha

La protagonista de “Tierra amarga” sufrió mucho por amor en los últimos años y quizá haya quedado con el corazón un poco resentido debido a cómo terminaron sus relaciones. Sin embargo, ella nunca se dejó rendir por esos tristes sentimientos.

Es por ello que dedicó su vida entera a cuidar a sus hijos, seguir el legado de su familia y hacer que Çukurova sea un lugar mejor.

5. Çolak, Vahap y Betül pagaron por el daño que hicieron

Çolak, Vahap y Betül cumplen sus condenas en prisión. El terrateniente, que fue arrestado por un delito que no cometió, murió de diabetes en la cárcel. Mientras que el menor de los hermanos Keskin, que fue encerrado en un manicomio, decidió fugar del lugar, pero en su intento falleció.

Por su parte, Betül salió de la cárcel, pese a que fue condenada a cadena perpetua. De ella no se supo mucho, ya que se fue de Çukurova para siempre, dejando atrás todo lo malo que cometió.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de las transmisiones por Antena 3, recuerda que puedes disfrutar de “Tierra amarga” a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción otomana.