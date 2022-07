¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Durante esta semana, del 25 al 29 de julio, la telenovela turca emitió capítulos llenos de drama y sorpresas entorno a Züleyha, Demir y el resto de habitantes de Çukurova. La historia protagonizada por Hilal Altınbilek, Ugur Günes y Murat Ünalmis se ha convertido en una de las favoritas del público español y lidera el rating en cada entrega.

En los últimos capitulos del drama turco, titulado originalmente “Bir Zamanlar Çukurova”, hemos visto cómo Ümit queda en coma por caer de las escaleras tras una discusión con Fikret. Sin embargo, Demir es detenido por la policía por ser el principal sospechoso de agredir a la doctora.

Por otro lado, Fikret y Müjgan decidieron irse a vivir lejos de Çukurova. La noticia entristeció a Fekeli ya que no pudo despedirse de Karem Ali. En ese sentido, te contamos los hechos más importantes que se vieron en “Tierra amarga” durante esta semana por Antena 3.

Hilal Altınbilek y Murat Ünalmis interpretan a Züleyha y Demir, respectivamente, en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN “TIERRA AMARGA” DEL 25 AL 29 DE JULIO EN ANTENA 3?

1. Müjgan y Fikret se marchan de Çukurova a espaldas de Fekeli

Müjgan y Friket han tomado la decisión de irse juntos lejos de Çukurova. El joven ha discutido con su tío, y Fekeli le ha pedido que se vaya. Por otra parte, Müjgan ha confesado que se siente ahogada en ese lugar y que no aguanta más.

Aunque estaba todo decidido, a Müjgan le han entrado dudas cuando Fikret le ha prohibido contarle a su tío sus intenciones, y mucho menos pedirle permiso. La joven tiene el corazón dividido. Finalmente, Müjgan ha decidido acompañar a Fikret, quien quería irse sino acabaría matando a Demir y en la cárcel.

Müjgan y Fikret se marchan de Çukurova a espaldas de Fekeli (Foto: Tims & B Productions)

2. Ümit sufre un grave accidente

Tras decidir irse de Çukurova con Müjgan, Fikret llega a recoger sus cosas y se encuentra con la hija de Sevda. Ella discute con él, ya que cree que no debe irse y, en medio del enfrentamiento, cae por las escaleras sin que el sobrino de Fekeli pueda evitarlo.

Creyendo que está muerta, Fikret la abandona y va en busca de Müjgan. Sermin y Füsun, quienes buscan respuestas sobre la relación extramatrimonial de Demir, encuentran a la doctora con un gran charco de sangre.

Ümit sufre un grave accidente (Foto: Tims & B Productions)

3. Sevda afectada por la situación de Ümit

Sevda está en el hospital muy preocupada por el estado de salud de Ümit. La joven está ingresada después de haberse caído por las escaleras tras discutir con Fikret. Está en coma y su estado es grave.

A la cantante le ha costado mucho mantenerse serena ante esta situación. Fekeli ha ido a intentar calmarla y hablar con ella. La mujer está muy nerviosa, no puede creerse que esto le haya pasado ahora que por fin tenía a su hija con ella.

Sevda afectada por la situación de Ümit (Foto: Tims & B Productions)

4. Demir es detenido por la policía

La policía detiene a Demir como principal sospechoso de herir gravemente a Ümit, que está en coma en el hospital después de haberse caído por las escaleras cuando discutía con Fikret.

La policía le ha hecho un primer interrogatorio a Demir. Le han dicho que hay un testigo en su contra. Se trata de una empleada de la mansión que dice que lo vio allí. Demir confiesa que estuvo en la casa, y que entró furioso, gritando. Pero aseguró que él es inocente.

Demir es detenido por la policía (Foto: Tims & B Productions)

5. Züleyha desesperada por la situación de Demir

Demir entra en el calabozo después de que la policía no creyese que él no agredió a Ümit. El hombre ha insistido en que él no agredió a Ümit en ningún momento, pero la policía parecía tener respuesta a todo: han encontrado sus huellas en objetos rotos.

Züleyha, por su parte, está desesperada. No sabe qué puede hacer para sacar a su marido de ahí... Y se quedará allí hasta el juicio mínimo... ¿Conseguirá no entrar de manera permanente?

Züleyha desesperada por la situación de Demir (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.