España es uno de los países que más éxitos exporta, en lo que respecta a telenovelas. Algunas de sus más aclamadas producciones son “Mi hija” (“Kızım”), “Mujer” (“Kadın”), “Love Is in the Air” y “Hercai”, las cuales han traspasado fronteras. Y es que en los últimos años las producciones otomanas se han ganado un lugar importante en el gusto de la teleaudiencia y su demanda ha ido en aumento.

España no es el único lugar donde las series turcas gozan de mucho éxito, ya que la aprobación que tienen estas historias ha alcanzado otros territorios. Turquía produce cerca de 100 novelas al año a 156 países, desde Oriente Medio y Asia a Latinoamérica y Europa, pasando por Estados Unidos.

En el caso español, Nova y Divinity fueron los primeros medios que emitían las mencionadas producciones, que han llegado a convertirse en un fenómeno televisivo sin precedentes. Con el tiempo, Antena 3 se sumó a este boom y apostó por estas historias que arrasan en sintonía. En ese sentido, te compartimos los horarios de esta semana de las principales telenovelas turcas que se emiten en España.

HORARIO SEMANAL DE LAS TELENOVELAS TURCAS DE ANTENA 3, DIVINITY Y NOVA

ANTENA 3

17:45 horas | “Tierra amarga”

“Tierra Amarga” es la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la tierra de Çukurova. La pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades y mudarse de Estambul debido al asesinato que Yilmaz cometió para proteger a su amada de una agresión sexual.

23:00 horas | “Inocentes”

Se trata de la adaptación de la novela Madalyonun içi (Dentro del medallón), de Gülseren Budayıcıoğlu. Si bien “Inocentes” cuenta la historia de una pareja que está destinada al amor, el tema principal de la serie son las enfermedades psicológicas de sus personajes, a raíz de una complicada y triste infancia.

"Tierra amarga" cuenta con dos temporadas (Foto: ATV Turquía)

DIVINITY

16:50 horas | “Nuestra historia” (“Bizim Hikaye”)

“Nuestra historia” sigue la vida de una joven llamada Filiz, que se ve en la obligación de cuidar de sus cinco pequeños hermanos, a partir del abandono de su madre. La historia parece dar un giro, cuando aparece Baris, quien se ofrece a darlo todo por ella y su familia.

17:45 horas | “Amor a segunda vista”

La novela se estrenó en 2015 y cuenta la historia de Fatih y Zeynep, dos jóvenes desesperados de distintos orígenes que cruzan sus vidas en un vuelo de regreso a sus casas en Turquía. A partir de ese momento, deciden fingir un matrimonio para librarse de sus familias, pero no todo sale como lo esperaban.

18:40 horas | “Ada Masali” (“El cuento de la isla”)

“Ada Masali: El cuento de la isla” es el nombre que lleva en España la nueva telenovela turca de Divinity. La serie se estrenó el pasado viernes 5 de noviembre y su primer capítulo ya está disponible para los suscriptores de Mitele Plus desde el día anterior.

19:35 horas| “Amor, lógica y venganza”

“Love, Logic, Revenge”, conocida en Turquía como“Aşk Mantık Intikam”, es una serie de televisión turca producida por No Dokuz Productions para FOX. La serie se estrenó el 18 de junio del 2021 y está basado en el drama surcoreano “Cunning Single Lady” de 2014.

Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade son los protagonistas de “Amor a segunda vista”. Conoce el horario de la comedia romántica turca de esta semana en Divinity (Foto: Süreç Film)

20:15 horas | “Te alquilo mi amor” (“Kiralik Ask”)

“Te alquilo mi amor” ofrece grandes dosis de humor, un triángulo amoroso y un desafío que traerá innumerables consecuencias. La serie es protagonizada por Elçin Sangu como Defne Topal y Barış Arduç como Ömer İpli.

20:50 horas | “No sueltes mi mano” (“Elimi Birakma”)

Se trata de la adaptación de la serie coreana ‘Shining Inheritance’, la cual rompió esquemas en Turquía. Los protagonistas de la producción son dos jóvenes talentos de la televisión otomana, Alina Boz y Alp Navruz.

21:35 horas | “Mi hogar, mi destino”

“Mi hogar, mi destino” sigue a Zeynep, una joven que intenta sacar adelante a su familia, quien verá cómo su vida cambia radicalmente cuando aparece Mehdi, un hombre complicado del que se enamora perdidamente.

22:35 horas | “Me robó mi vida”

Esta es la historia de una mujer que cuando fue niña fue entregada a los sirvientes de una casa, nada menos que por su abuelo. Ellos la criaron como si fuera un miembro más de su familia, pero años más tarde no esperaban que el anciano se arrepentiría de lo que hizo. La muerte del arrepentido hombre complicaría más el futuro de Bahar, su verdadera nieta.

Ceren Moray, Ezgi Asaroglu y Keremcem interpretan a Efsun, Bahar y Ates, respectivamente, en "Me robó mi vida" (Foto: Fox Turquía)

NOVA

10:40 horas | 15:00 horas | “Elif”

Melek se enamora de Kenan, el hijo favorito de la familia para la que trabajaba. Pero la madre de Kenan la rechaza y la envía lejos a pesar de estar embarazada. La hija de ambos, Elif, nace mientras su padre se casa con otra mujer.

20:00 horas | “Mar de amores”

La sinopsis de “Mar de amores” es la siguiente: Ali está casado con Cemile, con quien tiene cuatro hijos. Él es un capitán de barco que pasa largos tiempos en alta mar. Después de uno de sus viajes, accidentalmente Cemile encuentra una carta en la que descubre que su marido tiene una relación con Caroline una joven holandesa. Esta noticia destruye a Cemile, pero ella quiere seguir con su matrimonio.

21:25 horas | “Paramparca” (“Vidas cruzadas”)

“Vidas cruzadas” nos narra la historia de dos niñas que nacieron en el mismo hospital, pero por un error fueron intercambiadas y entregadas a familias diferentes. Esto sucedió hace quince años cuando Gulseren, una humilde joven ingresó de urgencias para dar a luz, al mismo tiempo que una mujer adinerada estaba en parto y trayendo al mundo a una bebé.