Un nuevo capítulo de “Tierra amarga” se estrenó el jueves 28 de julio a través de Antena 3. La telenovela “Bir Zamanlar Çukurova” presentó, así, todos los sucesos que acontecieron tras el desarrollo del episodio anterior, revelando cuál es el nuevo plan de Fikret y Müjgan, el enfrentamiento protagonizado por Demir y Ümit, así como el lamentable accidente que sufre la doctora.

Vale precisar que la ficción se estrenó en el año 2018 en Turquía. Desde entonces, ha triunfado en su país de origen y a nivel internacional, siendo denominada ”Bitter land” durante su distribución. Parte de este éxito, sin dudas, se le atribuye a sus destacados actores, como Hilal Altınbilek (Züleyha), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Kerem Alışık (Ali Rahmet Fekeli), Hande Soral (Ümit Kahraman) y Melike Ipek Yalova (Müjgan).

¿Quieres saber qué ocurrió en la reciente entrega de la famosa producción otomana? A continuación, descubre qué pasó en el capítulo del jueves 28 de julio de 2022 de la telenovela turca “Tierra amarga”, transmitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “TIERRA AMARGA” DURANTE EL EPISODIO DEL JUEVES 28 DE JULIO?

1. El plan de Fikret y Müjgan

Luego de la fuerte discusión que tuvo con Fekeli, Fikret tomó la decisión de irse de Çukurova. Convencido, entonces, se encontró con Müjgan y le confesó su amor.

Ella, de inmediato, le propuso que se vayan juntos y que empiecen una nueva vida. El joven tuvo algunas dudas, pero Müjgan confiaba en que era la mejor decisión.

Finalmente, el sobrino de Fekeli aceptó con la única condición de no decirle nada a su tío. Tras esto, la que tuvo preocupaciones fue ella... ¿Cómo irse del pueblo sin avisarle a alguien que la ha ayudado tanto?

El plan de Fikret y Müjgan (Foto: Tims & B Productions)

2. Demir se enfrenta a Ümit

Por otro lado, Demir fue a la casa de Ümit a reclamarle lo que le había contado Fekeli: Ella solo se acercó a él como parte de la venganza de Fikret. Totalmente molesto, Yaman le dijo algunas palabras hirientes y la doctora no hizo más que llorar y decirle que lo quería.

Tras esto, Demir la amenazó, exigiéndole que se vaya de Çukurova. Caso contrario, él la obligaría. Por último, le pidió que lo olvide definitivamente.

Demir se enfrenta a Ümit (Foto: Tims & B Productions)

3. El accidente de Ümit

Tratando de superar el desprecio que sentía Demir por ella, Ümit se enteró del plan de Müjgan y Fikret. Esto solo hizo que la doctora se moleste y se enfrente al sobrino de Fekeli, reprochándole el hecho de que él se iría y la dejaría en esa situación.

Durante la discusión, Ümit trató de empujar a Fikret, pero calculó mal el movimiento y se cayó por las escaleras. El joven no pudo hacer nada para evitarlo, pero trato de reanimarla. No obstante, al notar que no respondía, tomó una cuestionable decisión: abandonarla a su suerte mientras sangraba.

El accidente de Ümit (Foto: Tims & B Productions)

4. Fikret huye con Müjgan

Finalmente, tras este terrible momento, Fikret fue a buscar a Müjgan y le pidió que se vayan de inmediato. Ella, entonces, recogió a su hijo Kerem Ali. El pequeño estaba en casa con Fekeli y Lütfiy, por lo que fue difícil para ella no darles la oportunidad de despedirse. De esta manera, decidió dejarles una carta.

La pareja decidió partir a Mersin, de allí a Francia y, por último, a Alemania. ¿Realmente podrán marcharse de Çukurova? Lo sabremos en las próximas entregas de “Tierra amarga”.

Fikret huye con Müjgan (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

La telenovela “Tierra amarga” se transmite en España, a través de la cadena Antena 3. Su horario de emisión oficial es de lunes a viernes, a partir de las 5:45 p.m. No obstante, debes considerar que algunos usuarios reportan que la emisión de la producción recién inicia más allá de las 6:00 p.m.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium.