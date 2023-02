¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Züleyha sospechaba que Hakan seguía en comunicación con los hermanos Keskin y eso no le gustó, con el pasar de las horas la mujer desaparece y su esposo entra en desesperación. Çolak buscaba a Sermin, pero recibe una golpiza por parte de Abdülkadir y Vahap. Por otro lado, Alí Yilmaz busca a Fikret para pedirle ayuda y contarle la verdad sobre su tío. Estas y otras cosas se vieron durante el episodio emitido el jueves 9 de febrero por Antena 3, en España.

En julio de 2021 la famosa producción “Bir Zamanlar Çukurova”, nombre original del drama, llegó a las pantallas de Antena 3, en España, generando gran emoción entre el público.

Desde ese momento, la telenovela protagonizada por Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol y Furkan Palali cobró gran relevancia y sus fans fueron en aumento debido a sus emocionantes capítulos.

Precisamente, durante los últimos episodios de “Tierra amarga” se pudo ver que una amenaza ha llegado a Çukurova. Se trata de Hamran, quien busca vengarse de Hakan y Abdülkadir por la muerte de su padre.

Asimismo, Fikret da con el presunto responsable de la muerte de su tío Fekeli. Es Abdülkadir y al enterarse de eso consigue ubicarlo para que confiese la verdad. A pesar de ello, el hermano de Vahap lo niega todo, pero el sobrino de Lütfiye jura que lo hará pagar.

Por otro lado, Züleyha sospecha que Hakan le oculta algo y el hombre decide reforzar la seguridad de la mansión Yaman para evitar que Hamran ataque a su familia. Pero quien tampoco la pasa bien es Betül y Sermin que fueron echadas de la casa de Vahap por su principal enemigo: Abdülkadir.

¿QUÉ PASÓ EL JUEVES 9 DE FEBRERO EN “TIERRA AMARGA”?

La pelea entre Çolak y los Keskin

Çolak está muy furioso con sus trabajadores quienes le comentan que fue Sermin la que ingresó a su habitación. El anciano les indica que la mujer se llevó todo el dinero de la caja fuerte.

Los empleados le dicen que Sermin y Betül están viviendo en la casa de Vahap. Tras ello, el anciano llega hasta la casa de los Keskin buscando a las dos mujeres, pero es recibido por Abdülkadir.

“¿Dónde está Sermin?”, dice Çolak.

“¿Cómo lo voy a saber?”, señala Abdülkadir.

“No me mientas, me han dicho que las dos se están quedando con tu hermano, el loco”, insiste el anciano.

Abdülkadir arremete contra Çolak y lo golpea sin parar y a esto se suma Vahap originando que el anciano se vaya del lugar.

Züleyha confirma sus sospechas

Hakan sostiene una conversación con Züleyha y le indica que irá a comprar juguetes, pero la mujer sospecha que entre los hermanos Keskin y su esposo aún existe comunicación. Por ello, decide ir a averiguar lo que ocurre.

Abdülkadir le comenta por teléfono a Hakan que ha buscado en hospitales a Hamran, pero no han dado con su paradero. Desde un auto la mujer observa todo lo que ocurre.

A su regreso, Hakan le comenta a Züleyha que irá a Estambul por temas de negocios y le pide a su esposa que disfrute de la cena en la noche con su hijo.

Alí busca a Fikret

Fikret continúa buscando más pruebas para demostrar que el verdadero responsable de la muerte de Fekeli es Abdülkadir.

Su esfuerzo ha dado frutos y uno de los hombres que cumplió al pie de la letra el encargo de Abdülkadir ha llegado a buscarlo a su oficina.

El responsable responde al nombre de Alí Yilmaz, quien tiene una familia que mantener, pero contaría con la ayuda de Fikret para que no les falte nada. Todo esto a cambio de que diga toda la verdad. A pesar que el hombre rechazó la propuesta de Fikret, ahora ha ido a buscarlo para pedirle ayuda, pues los hermanos Keskin quieren matarlo.

Hakan preocupado por Züleyha

La desesperación invade a Hakan al enterarse que Züleyha ha desaparecido del hotel donde disfrutan su luna de miel. Uno de los trabajadores le informa que la señora no está, mientras que otros empleados le informan que Züleyha ordenó comprar medicinas.

El asunto es que la mujer se enteró que Hakan seguía manteniendo comunicación con Abdülkadir y Vahap y enfureció. El hombre llega a la mansión buscando a su esposa pero Gaffur le comenta que no está en ese lugar.

Tras ello, le comenta lo sucedido a Abdülkadir y este le indica que quizás ya se enteró de que aún mantienen comunicación.

“Si no está en la mansión, significa que sospecha. Quizá sospechó y te siguió. Tu mismo viste a Hamran herido, no podría ir por Züleyha”, dice Abdülkadir.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.