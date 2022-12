¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Un emocionante capítulo de la telenovela se pudo ver este martes por Antena 3. A Mehmet no le agradó que Betül enviara una carta a Züleyha y la secuestra con ayuda de Vahap, mientras que a Sermin se le ve muy ilusionada con Çolak. Por otra parte, Lütfiye decide incursionar en política y ser alcaldesa de Çukurova. Estas y otras cosas han sorprendido a la teleaudiencia de España durante el episodio del drama otomano emitido el 27 de diciembre por Antena 3.

La telenovela “Tierra amarga” fue estrenada en Turquía en el 2018 bajo el nombre de “Bir Zamanlar Çukurova”. Debido a su gran éxito pudo llegar a otros países donde también conquistó al público.

En el caso de España, el drama otomano se ha convertido en uno de los más vistos por la teleaudiencia. Cabe precisar que “Tierra amarga” se puede ver a través de la señal de Antena 3 en el horario de la tarde.

En los últimos episodios de “Tierra amarga”, Fikret escuchó a Vahap revelar la verdadera identidad de Mehmet, asegurando que detrás de ese hombre se encuentra Hakan Gümüşoğlu. A pesar de ello, Vahap lo negó todo.

Por otro lado, Züleyha estuvo a punto de descubrir una foto comprometedora de Mehmet (Hakan) que llegó en una carta, pero el hombre apareció en el momento oportuno y se inventó una falsa historia para despistar a la joven. Mientras que Fikret decidió ir en busca de Züleyha y contarle toda la verdad.

A continuación, conoce lo que sucedió en el episodio del martes 27 de diciembre de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido por Antena 3 en España.

Hilal Altınbilek como Züleyha en la telenovela turca "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MARTES 27 DE DICIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”?

Sermin ilusionada con Çolak

El amor y ilusión invaden a Sermin. La mujer decide ir junto a Füsum al restaurante de Haşmet Çolak, un hombre del cual se está enamorando.

Sermin está muy incómoda al ver que el hombre no se encuentra en ese lugar. Su amiga trata de hacerla recapacitar para que no se altere y le recomienda llamarlo antes de ir al local.

Acto seguido, Füsum le indica a Sermin sobre la llegada de Çolak y lo saluda. El hombre se acerca a la mesa y saluda a las mujeres. “Llego justo a tiempo, sino me habría perdido la oportunidad de verlas”, dice Çolak.

Tras ello, el hombre les asegura que no pagarán nada de lo que consumieron y Sermin se emociona.

Çoluk se muestra muy amable con Sermin en su restaurante. (Foto: Tim & B Productions)

Lütfiye postulará a la alcaldía de Çukurova

Lütfiye se reúne con un grupo de mujeres donde se disculpa por llegar sin avisar. En ese momento se pone a conversar con una niña, hija de una de las presentes.

La tía de Fikret les recomienda a las mujeres que sus hijas deben estudiar. Asimismo, promete que buscará beneficiar a los niños con educación.

“Empezaremos con unos cursos vocacionales. Es importante que estemos unidas. Un alcalde comprometido”, señala.

Una de las mujeres le propone que lance su candidatura a la alcaldía y ella anuncia que ha decidido trabajar por su pueblo.

Lütfiye postula a la alcaldía del pueblo. (Foto: Tim & B Productions)

Betül cae en la trampa de Vahap

Vahap le da un gran susto a Betül, quien llegó a su casa sin pensar que el hombre estaba allí.

Vahap no descarta la idea de mudarse a casa de la joven, pero Betül no tiene tiempo para esas cosas y le pregunta por qué ha llegado hasta ese lugar.

“Te echaba de menos, ¿no crees? Seguro que has olvidado tu promesa”, expresa el joven.

El hombre prosigue e indica que iban a salir juntos y le propone ir a comer una deliciosa comida. Pero la mujer lo rechaza asegurando que está muy cansada y le recomienda postergarla para otro día. Ante la insistencia, finalmente, accede.

Vahap le tiende una trampa a Betül. (Foto: Tims & B Productions)

Mehmet frente a Betül

En el auto Betül se angustia al ver que Vahap ha tomado otra ruta por un lugar desconocido. La mujer entra en pánico y se detienen en un descampado. A ese lugar llega Hakan Gümüşoğlu.

La joven cayó en la trampa de Vahap quien la llevó para encontrarse con Mehmet o Hakan.

“¿Mehmet?”, dice muy sorprendida Betül.

“¿Mehmet?, eso no está bien, deberías preguntarme primero con qué nombre quieres que me refiera a tí. Hablo de la carta que me enviaste”, dijo Mehmet.

Mehmet le reclama por la carta que le envió a Züleyha, pero Betül niega todas las acusaciones. Esa versión no logra convencer al hombre.

Vahap le pone las esposas a Betül y le tapa la boca para luego subirla en la maletera del automóvil de Mehmet.

Vahap hace ingresar a la fuerza a Betül en la maletera del auto. (Foto: Tim & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.