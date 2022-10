¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Antena 3 estrenó un nuevo capítulo de la telenovela turca que conquistó a la teleaudiencia en España. Esta semana ha estado marcada por una nueva tragedia que impactará a Züleyha (Hilal Altınbilek), Mehmet (Ibrahim Çelikkol) y el resto de personajes de Çukurova.

En el episodio del martes de “Tierra Amarga”, hemos visto cómo Züleyha y todos en la mansión Yaman se enteraron de la muerte de Demir. El cadáver sin vida del empresario fue hallado escondido en una nevera que se encontraba en una nave industrial abandonada.

La esposa de Demir quedó muy afectada con la noticia y se desmayó. Afortunadamente Hakan, quien se encontraba con ella, la cargó en sus brazos. Luego, Fikret llegó al lugar para darle su apoyo. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el miércoles 26 de octubre por Antena 3.

Hilal Altınbilek como Züleyha y Ibrahim Çelikkol como Mehmet en la telenovela turca "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE?

Sermin le hace un reproche a Betül

Tras la muerte de Demir, Sermin cree que Betül ya no tiene ningún poder en la empresa. La mujer le ha dicho a la joven que no ocupó el despacho de Demir ni evitó que Mehmet comprara las acciones. De hecho, no logró nada.

“¿Qué has conseguido en este tiempo?”, le preguntó. Más allá de vender unos terrenos, Betül no pudo hacer nada en la empresa Yaman. “En lugar de competir siempre contra Züleyha, debiste ganarte su confianza”.

La actriz İlayda Çevik como Betül Arcan Yaman en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Los nuevos planes de Betül y Abdülkadir

La muerte de Demir obliga a Betül y Abdülkadir a cambiar todos sus planes. Durante una conversación, Abdülkadir le dijo a la joven que se ha equivocado en todo lo que ha hecho y ha subestimado a Züleyha.

Keskin le aconseja a Betül ganarse la confianza de la esposa de Demir y convertirse en alguien imprescindible para ella. Además, tiene que estar atenta a Mehmet e informarle de todo lo que haga en la compañía.

El actor turco Erkan Bektaş en el papel de Abdülkadir Keskin y la actriz İlayda Çevik como Betül en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Todos en Çukurova se despiden de Demir

La muerte de Demir ha conmocionado a toda Çukurova y especialmente a los integrantes de la hacienda Yaman. Después de muchos meses desaparecido, el cadáver del empresario fue hallado escondido en una nevera que se encontraba en una nave industrial abandonada.

Tras recibir la terrible noticia, Züleyha le organizó un funeral a su ya difunto marido. Ella y Fikret son los más serios, con lágrimas en los ojos, se han despedido del empresario en un emotivo momento.

El actor turco Murat Ünalmış en el papel de Demir en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Los hombres de Abdülkadir asesinaron a Demir

A través de los recuerdos de Abdülkadir se descubrió que él mandó a matar a Denir. El hombre llevaba meses mintiendo a su socio Hakan, ya que era consciente de que el líder de los Yamana no estaba desaparecido ni se había fugado, sino que sus hombres lo habían asesinado.

Erkan Gümüşoğlu ordenó que secuestraran a Demir, quien en un intento por defenderse, trató de robar un arma, haciendo que uno de los hombres de Keskin le disparara en el acto.

“Bir Zamanlar Çukurova” es el título original de la telenovela turca que es un éxito en España (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.