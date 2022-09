Cada vez más cerca del final. La tercera temporada de “Tierra amarga” continúa manteniendo en vilo a la audiencia con capítulos cada vez más intensos y emocionantes. Y la emisión del viernes 2 de septiembre en Antena 3 no fue diferente. Actualmente, la historia viene con ritmo trepidante y sus protagonistas deben enfrentarse a más de un problema.

En el capítulo anterior de “Tierra amarga”, Demir entregó a Betül el mando de la empresa y aunque confía en su trabajo, el joven Yaman no sabe cuáles son las verdaderas intenciones de la hija de Sermin, ni los planes que tiene entre manos. Por otro lado, Hakan, el hermano de Erkan Gümüşoğlu, cree que el esposo de Züleyha está detrás de su muerte y no parará hasta descubrir la verdad, pero Demir tendrá un nuevo aliado: Fikret. ¿Cómo seguirá la historia?

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”?

La angustia se apoderó de Züleyha

Züleyha vive los momentos más difíciles de su vida: su hija a desaparecido y nadie sabe dónde está. Leyla ha sido secuestrada y sus padres comienzan su búsqueda. En un primer momento pensó que la culpable era Ümit, e incluso fue a su casa decidida a enfrentarse a ella y cometer una locura. Por suerte, los trabajadores evitaron una tragedia.

Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Cuando Demir llega a la mansión le abre los ojos a su esposa. Por una vez, la doctora no ha sido la culpable de los problemas de su familia. Züleyha ahora sabe que hay alguien más dispuesto a hacerles daño. Su esposo así se lo ha dicho, y la mujer no soporta la agonía que le causa no poder proteger a su hija.

Demir revela quiénes llevaron a Leyla

Züleyha está pasando por momentos muy complicados. Y quiere saber el paradero de hija. Luego de los incidentes con Ümit, Demir llega a la mansión y le revela que ya sabe quién secuestro a sus hijas. Se trata de Gümüşoğlu y su gente. La joven Yaman está fuera de sí, y ha culpado al propio Demir de todos los problemas que está teniendo últimamente. “Haz lo que haga falta, ve a por mi hija”, le ha pedido desesperada.

Fikret se convierte en un apoyo fundamental para su hermano en estos momentos. Cuando ambos llegan a poner la denuncia y asegurar que sus sospechas recaen en Hakan Gümüşoğlu, Fikret se da cuenta que el fiscal tenía un recorte de prensa en el que aparecía Durmus, el hombre que Züleyha y Sevda asesinaron. El hombre cree que indagando sobre él pueden encontrar a Leyla.

Demir le cuenta a Züleyha quién secuestró a su hija en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Cuando lo hacen descubren que ese hombre trabajaba para Erkan; además, se enteran que detrás del asalto a la mansión se encuentran los Gümüşoğlu, y parece evidente que también son responsables de los últimos ataques y del secuestro de la hija de los protagonistas.

¿Quién es Hakan Gümüşoğlu?

Fikret le pide a Demir que le cuente de qué conoce a Gümüşoğlu. Yaman confiesa que Hakan y él estudiaron juntos en Berlín y compartieron apartamento. Después, cuando terminaron los estudios, Hakan quería invertir en Çukurova pese a que carecía de capital. No obstante, el joven Yaman y él se convirtieron en socios, pero nunca funcionó.