Uğur Güneş es un actor de nacionalidad turca que ha participado en distintas producciones pero cuya fama y popularidad incrementaron al ser parte de la telenovela “Tierra amarga” donde interpretó a Yilmaz. En dicha producción trabajó al lado de un gran elenco de actores entre los que destacan Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, entre otros.

Su debut en la actuación fue con la producción titulada “Yeniden Başla” (Comenzar de nuevo) la cual fue transmitida en el 2011. Tras ello, participó en “Benim İçin Üzülme” (No te preocupes por mí).

La fama de Uğur Güneş llegó con “Diriliş: Ertuğrul” (Resurrección: Ertuğrul) y luego participaría en “Urfalıyam Ezelden” (Dedicado) y “Seddülbahir”; sin embargo, la popularidad del actor incrementó con “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original) producción con la que se hizo famoso no solo en Turquía, sino en varios países del mundo donde se emitió el drama otomano.

La fama de Uğur Güneş incrementó al interpretar a Yilmaz en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Uğur Güneş / Instagram)

Durante las tres primeras temporadas de “Tierra amarga”, Uğur Güneş conquistó al público con su papel de Yilmaz, aunque esa sería su última participación en la producción turca, pues, luego de sufrir un terrible accidente en la ficción perdería la vida.

LO QUE LE GUSTA Y LO QUE NO LE GUSTA DE YILMAZ AL ACTOR UĞUR GÜNEŞ

Luego de su paso por “Tierra amarga”, el famoso actor Uğur Güneş reveló algunos detalles de quien fuera Yilmaz que conquistó a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Esto lo manifestó en una entrevista que brindó a la revista Semana donde analiza al que fue su personaje y expresa lo que le gusta y lo que no le convence de Yilmaz.

Uğur Güneş con su personaje de Yilmaz (Foto: Uğur Güneş / Instagram)

- Lo que le gusta de Yilmaz

Para empezar, Güneş da cuenta de lo original de la historia de “Tierra amarga” e incluso, asegura que, el personaje de Yilmaz es muy real y sincero para toda la teleaudiencia.

“(Yilmaz) es sobre todo una buena persona. Tiene sentimientos limpios, conciencia, piensa en los demás más que en sí mismo y sufre por todo ello”, expresa.

Resalta que Yilmaz es una persona que no cede ante el acoso y, por el contrario, lucha por su amor hasta el final y vive por su orgullo.

“Esas son las características de él que más me gustan, que es terco, nunca olvida lo que le han hecho, nunca se compromete y nunca se da por vencido”, precisó el actor.

- Lo que no le gusta de Yilmaz

Pero Uğur Güneş también tuvo una autocrítica con el personaje que interpretó y reveló las cosas que no le gustaron del novio de Züleyha.

“En cuanto a lo que no me gusta, es que a veces cede a su ira y hace cosas que no debe. Quitando eso, tiene muy buenas intenciones”, señaló.

Respecto al aspecto físico de Yilmaz, el actor asegura que no le gusta mucho usar bigote, tal como lo hacía su personaje y, por el contrario, prefiere tener barba como en la vida real. Sin embargo, menciona que se tuvo que dejar el bigote para la telenovela.

Uğur Güneş es un actor muy reconocido en Turquía (Foto: Uğur Güneş / Instagram)

¿UĞUR GÜNEŞ SE IDENTIFICA CON YILMAZ DE “TIERRA AMARGA”?

También se le preguntó si Uğur Güneş se identificaba con Yilmaz o tenía algo en común. Ante ello, el artista turco señaló que la respuesta es sí.

“Sí tenemos algunas cosas en común. Soy de los que viven por su orgullo, soy una persona concienzuda, muy terco en ciertos asuntos, lucho hasta el final, y nunca olvido lo bueno o lo malo, son cosas que siempre permanecen en mi mente”, dijo.

Consultado si es que en algún momento lucharía por el amor de una mujer como lo hizo Yilmaz en la ficción, aseguró que vale la pena luchar hasta el final si es que le han arrebatado su amor a la fuerza e incluso no se rendiría así la muerte se encuentre al final del camino.

Yilmaz en una escena de la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)