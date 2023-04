En un mundo en el que el anime gana cada vez más fanáticos, solo era cuestión de tiempo para que este género tome los principales servicios de streaming y en el caso de Star Plus y Disney Plus sería “Tokyo Revengers” la principal apuesta de las plataformas de The Walt Disney Company con las que hará frente a Crunchyroll.

Y es que si bien la compañía es una de las más famosas en entretenimiento, en el anime no dejó una buena impresión con el caso de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, pues la nueva temporada se transmitió en todo el mundo, a excepción de América Latina y España, zonas en las que por varios años se debió esperar su inclusión en el catálogo de las plataformas que posee Disney.

Quizá debido a esto, la plataforma acordó una transmisión en simultáneo de la segunda temporada, llamada “Christimas Showdown” en Japón y Latinoamérica y España, causando una grata impresión con el contenido de la entrega.

"Tokyo Revengers" es un anime y manga creado por Tite Kubo (Foto: Liden Films)

LO QUE SABEMOS DE “TOKYO REVENGERS 3″

Hace unos días se confirmó la temporada 3 de la serie, la cual llevará a las pantallas una de las historias más extensas de “Tokyo Revengers”.

Mientras que la segunda entrega adaptó el conflicto de Navidad, la tercera temporada hará lo propio con el arco de Tenjiku, el más largo del manga creado por Ken Wakui y que abarcó 64 números impresos.

Es decir, de la segunda a la tercera parte, el manga presentó un aumento de 20 ediciones, las cuales se reflejarán en el anime.

Además de un corto avance que deja mucho a la imaginación, también se liberó el primer arte promocional del anime, el cual muestra a Izana Kurokawa en la cima de un imponente edificio.

Del mismo modo, la cuenta de AIR en Twitter adelantó que Nobunaga Shimazaki y Tetsu Inada serán los actores detrás de las voces de Izana y Kanji Mochizuki.

Por el momento, la tercera temporada del anime no tiene una fecha de estreno definida, pero se tiene previsto que esta llegue ante de finalizar el 2023.

SINOPSIS DE “TOKYO REVENGERS”

Disney publicó la siguiente sinopsis del anime de “Tokyo Reveners”, basado en el manga de Ken Wakui, uno de los shonen más vistos de los últimos años. “Takemichi, un ex delincuente que accidentalmente adquirió la capacidad de viajar en el tiempo, jura salvar a su novia de preparatoria de ser asesinada por la notoria pandilla Tokyo Manji y, por lo tanto, cambiar el destino de quienes lo rodean”, dice la descripción.

La temporada 2 de “Tokyo Revengers” está disponible en Star Plus y Disney Plus en Latinoamérica y España, respectivamente, desde el pasado sábado 7 de enero.