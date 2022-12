“Transformers” es una de las franquicias del director Michael Bay con mayor fama y éxito en el mundo del cine. La primera película se estrenó en 2007 y recibió cinco secuelas de gran éxito. También hubo un spin-off titulado “Bumblebee” de 2018 y su futura precuela “Transformers: el despertar de las bestias”.

Michael Bay fue pionero en todas las especificaciones técnicas y los elementos narrativos necesarios para llevar los juguetes de Hasbro a la pantalla grande. Las cintas, sin duda, dejaron huella en la cultura pop.

Dicho esto, The Making Of “TRANSFORMERS” Behind The Scenes muestra todo el esfuerzo que se dedicó a crear el éxito de taquilla de las primeras películas de Transformers. Es por ello que sorprende que en un inicio no quiso dirigir estas cintas, ¿por qué? Aquí te lo contamos.

Shia LaBeouf decidió no regresar a “Transformers 4: La era de la extinción” pese al gran éxito de la franquicia (Foto: Paramount Pictures)

¿POR QUÉ MICHAEL BAY NO QUERÍA DIRIGIR “TRANSFORMERS” EN UN INICIO?

El director Michael Bay reveló que cuando Steven Spielberg se acercó a él para que se encargara de “Transformers”, se negó rotundamente. De hecho, su primera reacción fue descartarla como “una película de juguetes” que no querría hacer.

¿POR QUÉ MICHAEL BAY CAMBIÓ DE OPINIÓN?

En The Making Of “TRANSFORMERS” Behind The Scenes, Michael Bay contó que visitó la sede de Hasbro en Rhode Island y ahí se dio cuenta de que hay más en los juguetes de lo que parece.

Fue entonces que Michael Bay aprendió que los robots de Transformers tienen historias brillantes, conflictos e incluso sentimientos complejos, más allá de la capacidad de transformarse en vehículos.

Michael Bay finalmente se convenció y pudo crear ideas para realizar la franquicia que llegó a ser todo un éxito mundial.

Según Screenrant, el hecho de que a Michael Bay se tomó un tiempo para conocer la historia detrás de Transformers le permitió darse una idea más clara de la historia detrás. Esto logró que él y su equipo mostraran en la pantalla grande la tradición existente en torno a los robots y humanos centrales de la franquicia.