“Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” en su idioma original), basada en la novela de 2020 de Suzanne Collins, sigue los acontecimientos que llevaron a un joven Coriolanus Snow en el camino para convertirse en el líder tiránico de Panem.

Además, muestra los décimos Juegos del hambre, que se celebran cada año tras la guerra contra los rebeldes para recordarles el precio de enfrentar al Capitolio. Pero en ese momento, The Hunger Games eran muy diferentes a los presentados en la película protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

No obstante, también existía una cosecha en la que se seleccionaba a un tributo masculino y uno femenino de cada distrito de Panem. Ese año, por iniciativa de la Dra. Volumnia Gaul (Viola Davis), quien quería que los juegos se convirtieran en algo más atractivo para las personas del capitolio, los 24 niños contaban con un mentor. Uno de ellos es Corto Snow (Tom Blyth), quien tiene como tributo a Lucy Gray (Rachel Zegler).

Entonces, ¿quiénes son los tributos de los 10° Juegos del hambre en “Balada de pájaros cantores y serpientes”?

LISTA DE TRIBUTOS DE “THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES”

DISTRITO 12

Tributo masculino: Jessup (Nick Benson)

Mentor: Lysistrata Vickers (Zoe Renee)

Tributo femenino: Lucy Gray (Rachel Zegler)

Mentor: Coriolanus Snow (Tom Blyth)

Lucy Gray Baird se convirtió en la tributo femenina del Distrito 12 por culpa de la hija del alcalde en la película "Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes" (Foto: Lionsgate)

DISTRITO 11

Tributo masculino: Reaper (Dimitri Abold)

Mentor: Clemensia Dovecote (Ashley Liao)

Dimitri Abold como Reaper en la película “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (Foto: Lionsgate)

Tributo femenino: Dill (Luna Steeples)

Mentor: Felix Ravinstill (Aamer Husain)

Luna Steeples como Dill en la película “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (Foto: Lionsgate)

DISTRITO 10

Tributo masculino: Tanner (Kjell Brutscheidt)

Mentor: Domitia Whimsiwick (Kaitlyn Akinpelumi)

Tributo femenino: Brandy (Luna Kuse)

Mentor: Arachne Crane (Lilly Maria Cooper)

DISTRITO 9

Tributo masculino: Panlo

Mentor: Gaius Breen (Joshua Kantara)

Tributo femenino: Sheaf

Mentor: Androcles Anderson (Chieloka Jairus)

DISTRITO 8

Tributo masculino: Bobbin (Knox Gibson)

Mentor: Juno Phipps ( Serena Oexle)

Tributo femenino: Wovey (Sofia Sanchez)

Mentor: Hilarius Heavensbee (Florian Burgkart)

DISTRITO 7

Tributo masculino: Treech (Hiroki Berrecloth)

Mentor: Vipsania Sickle (Amélie Hoeferle)

Tributo femenino: Lamina (Irene Böhm)

Mentor: Pliny Harrington (Ayomide Adegun)

Irene Böhm como Lamina en la película “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (Foto: Lionsgate)

DISTRITO 6

Tributo masculino: Otto

Mentor: Apollo Ring (Aaron Finn Schultz)

Tributo femenino: Ginnee

Mentor: Diana Ring (Emma Frieda Brüggler)

DISTRITO 5

Tributo masculino: Hy

Mentor: Dennis Fling (Yalany Marschner)

Tributo femenino: Sol

Mentor: Iphigenia Moss (Anni Baumann)

DISTRITO 4

Tributo masculino: Mizzen (Cooper Dillon)

Mentor: Persephone Price (Athena Strates)

Cooper Dillon como Mizzen en la película “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (Foto: Lionsgate)

Tributo femenino: Coral (Mackenzie Lansing)

Mentor: Festus Creed (Max Raphael)

Mackenzie Lansing como Coral en la película “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (Foto: Lionsgate)

DISTRITO 3

Tributo masculino: Circ

Mentor: Io Jasper (Seyna Sylla)

Tributo femenino: Teslee

Mentor: Urban Canville (Mekyas Mulugeta)

DISTRITO 2

Tributo masculino: Marcus

Mentor: Sejanus Plinth (Josh Andrés Rivera)

Tributo femenino: Sabyn

Mentor: Florus Friend (Levi Strasser)

DISTRITO 1

Tributo masculino: Facet

Mentor: Livia Cardew (Flora Li Thiemann)

Tributo femenino: Velvereen ( Varvara Kanellakopoulou)

Mentor: Palmyra Monty (Aminata Lucia Yade Toscano)