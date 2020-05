La salida de Héctor Sandarti del programa “Un nuevo día” de Telemundo ha sorprendió a propios y extraños, ya que el también actor guatemalteco se convirtió en uno de los pilares importantes dentro del programa y sin duda, lo llenó de mucha carisma durante los dos años que fue parte del equipo.

Entre lágrimas y con profunda emoción, el pasado viernes, las tres chicas del espacio televisivo, Adamari López, Chiquibaby y Rashel, le dedicaron unas preciosas palabras a su fiel compañero y amigo del alma.

“Te queremos tanto Sandarti, eres un excelente compañero, gracias por habernos dado el privilegio de compartir contigo, de vivir tantos momentos extraordinarios que no se resumen en lo que sale en la pantalla sino en lo que queda en nuestros corazones”, expresó Ada con la voz entrecortada.

Esta situación ocasionó más de un sentimiento encontrado, pero muchos se han preguntando porqué el conductor fue despedido de Telemundo. Ante este sin sabor de boca que dejó su salida, Héctor Sandarti decidió contar su verdad tras el despido que sufrió.

¿QUÉ DIJO HÉCTOR SANDARTI SOBRE SU SALIDA DE TELEMUNDO?

En una reciente trasmisión de Facebook, Héctor Sandarti contó que se enteró de esta decisión un día antes de su salida.

“El día jueves me informaron [después del show] de manera muy cordial, muy amable, muy linda […] por eso el jueves yo hice el programa muy normal y todos estábamos muy tranquilos. Nos informaron a todos que era mi último día y bueno me dieron afortunadamente la opción de poder llegar al día siguiente viernes a despedirme”.

El también actor fue sincero al admitir que no esperaba salir tan pronto del programa. “Yo la verdad me imaginaba en Un nuevo día casi, casi jubilándome, trabajando ahí, no sé, unos 10 o 15 años más”, dijo.

El presentador reconoció que en un inicio la noticia supuso un duro golpe para él. “Es un revés importante quedarte sin trabajo de un día para otro y sin mayor aviso, así que yo al igual que muchos pasé por un momento de shock, por un momento de desesperación”, contó el presentador de noticias.

“Ese jueves recuerdo que me vine para mi casa con la mayor angustia que era hablar con mi esposa y decirle que estaba fuera de Un nuevo día y les voy a decir por qué. Si yo estuviera solo y si no tuviera dependientes pues digo ese es mi problema, vendo mis cosas y me voy a comprar una casita en mi antigua Guatemala y me dedico a vivir ahí un año […] Pero no es el caso. Soy un jefe de familia que tengo dependientes de mí, no solamente en mi casa, fuera de mi casa”.

Respecto al motivo de su salida del matutino, Sandarti dejó claro que respeta la decisión de la cadena, a la que agradece por el excelente trato que le dio durante los dos últimos años.

“Es totalmente respetable que a nivel corporativo una empresa decida hacer cambios de toda índole por una idea o un concepto de hacia donde quieren dirigir el show. No es la primera vez que me pasa, no es la primera vez que me va a suceder, pero lo entiendo perfectamente. Que no lo acepte a la primera es otra cosa, pero yo entiendo a la primera que si la nueva dirección de Telemundo y del show va encaminado hacia un punto donde creen que mi aportación no es la adecuada están en todo su derecho de decirme bye, bye”, aseveró el conductor, quien no quiso indagar sobre el por qué no encajaba con la nueva dirección del show.

“Yo meterme a preguntar detalles de en qué fallé, qué no les gustó… Ni siquiera lo pregunté. Esto es un barco y si el barco toma una dirección a veces uno se baja en la primera parada o se queda en el barco. A mí me pidieron que me bajara y me bajé”, afirmó.

¿QUÉ HAN DICHO LOS FANS SOBRE LA SALIDA DE SANDARTI?

Los fans han sido los principales afectados con la salida de Héctor Sandarti, ya que ellos no han perdonado que Telemundo haya tomado esta decisión, así que dejaron muchos comentarios de reproche en las diferentes publicaciones de Un nuevo día.

“En un día en que muchos descansamos queremos ver algo entretenido y sin Sandarti el programa está aburrido, qué lastima que ya no está”, comentó un televidente.

“Regresen a Sandarti y podremos seguir acompañándoles. Sandarti nunca faltaba, siempre estaba ahí con humor, carisma, respeto”, escribió otro seguidor del show mañanero.

“Falta la sal, la chispa y la personalidad y buen humor de Sandarti”, se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron una de las publicaciones de Instagram del programa.

Cabe mencionar que hasta la fecha Telemundo no ha dado una explicación acerca de la inesperada salida del conductor del matutino que tomó a todos por sorpresa.

VIDEO RECOMENDADO

Adamari López y Luis Fonsi