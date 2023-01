La muerte de Valentina Trespalacios ha conmocionado a toda Colombia. El cuerpo sin vida de la joven DJ de 23 años fue hallado el pasado domingo 22 de enero, con claras marcas de agresión. Desde entonces, su familia pide justicia, pues creen que se trataría de un feminicidio.

Lo cierto es que las investigaciones iniciales apuntan al estadounidense John Poulos como el principal sospechoso del crimen. Él era la pareja de la artista, con quien mantenía una relación de cerca de un año.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce quién fue y cómo murió Valentina Trespalacios. Descubre, así, los principales datos de la biografía de esta promesa de la música.

¿QUIÉN FUE VALENTINA TRESPALACIOS?

Valentina Trespalacios era una reconocida DJ colombiana, quien realizaba diversas presentaciones en las principales ciudades de Colombia. Ella residía en Bogotá y, además, tenía una importante presencia en redes sociales: solo en su cuenta de Instagram acumulaba más de 15 mil seguidores.

De acuerdo con las declaraciones de su tío a Semana: “Ella era una DJ nacional e internacional con mucho futuro. Ella era muy conocida a nivel nacional, era contratada para las mejores discotecas de Bogotá y del país. También tenía la oportunidad de ir a otros países de Suramérica: Chile, México, Brasil, a muchas partes”.

A través de sus perfiles oficiales, la artista de 23 años compartía las instantáneas de cada uno de los eventos en los que participaba. Algunos de sus últimos viajes, por ejemplo, fueron a Medellín y Cartagena.

Asimismo, se sabe que su más reciente set de música fue publicado hace 3 meses, a través de la plataforma SoundCloud.

Valentina era una DJ colombiana de 23 años de edad (Foto: Valentina Trespalacios / Instagram)

¿CÓMO MURIÓ VALENTINA TRESPALACIOS?

El informe difundido por el Instituto de Medicina Legal reveló que el deceso de Valentina Trespalacios fue violento y ha sido catalogado como homicidio.

Según la información oficial de la entidad, la Dj recibió varios golpes sucesivos y contundentes. En ese sentido, fue brutalmente agredida antes de ser estrangulada.

Medios como El Tiempo reportaron que el cadáver fue encontrado dentro de una maleta que estaba entre la basura, en la localidad de Fontibón (una zona próxima al aeropuerto El Dorado, en Bogotá).

“Se encontró un surco de presión en la región hioidea, parte ubicada debajo de la lengua y encima del cartílago tiroides, en la parte anterior del cuello”, indica el referido portal.

Por desgracia, la joven tuvo una muerte violenta (Foto: Valentina Trespalacios / Instagram)

¿QUIÉN ES EL PRESUNTO ASESINO DE VALENTINA TRESPALACIOS?

John Poulos era el novio de Valentina Trespalacios y es el actual sospechoso de la muerte de la joven. Él es originario de Texas, Estados Unidos.

El miércoles 25 de enero fue detenido en Panamá, pues habría tenido la intención de huir hacia Turquía. Vale precisar que tenía varios rasguños, que podrían haber sido propinados por Valentina al defenderse. Así, las autoridades colombianas han solicitado la extradición hacia ese país.

Según el testimonio de varias amigas de la fallecida, el hombre tenía comportamientos agresivos contra Trespalacios. Sus discusiones habrían estado relacionadas a los celos, ya que la artista no sentía que el sujeto le daba el lugar que le correspondía como pareja.

La madre de Valentina, por su parte, lo acusó directamente: “Fue él quien le hizo daño a mi hija y no merece estar por ahí como si nada. Deseo que se haga justicia y que el Gobierno nacional me ayude a esclarecer este caso. No es justo que un extranjero venga a ilusionar a una niña colombiana y termine de esta manera. Ojalá este caso no quede impune”, manifestó a Semana.