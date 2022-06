Sugey Abrego es una intérprete que ha participado en diversas telenovelas mexicanas como “Destilando amor” y “Enamorándome de Ramón”. Aunque es más conocida por ser presentadora del clima en “Matutino Express” junto a Esteban Arce. Hace poco, contó la ocasión en la que casi fue asesinada por su entonces esposo.

Rosa Sugey Cabrera Ábrego, nombre real de la artista, nació en Veracruz, México. Estudió en el “Centro de Educación Artística” y, en el 2003, inició su carrera con un papel en la dramática serie “Mujer, casos de la vida real”.

Posteriormente, trabajó en otras telenovelas como “Clase 406″, junto a Dulce María, Alfonso Herrera y Michelle Vieth. Además, también se ha desempeñado como conductora de programas como “De poca”, producido por Martha Zabaleta.

Sin embargo, abrirse paso en esta industria presentó muchos obstáculos en su vida profesional y personal.

Sugey Ábrego posando frente al espejo en una foto para sus redes sociales (Foto: Sugey Ábrego / Instagram)

CUANDO SUGEY ÁBREGO FUE VÍCTIMA DE UN INTENTO DE FEMINICIDIO

Recientemente, la actriz y presentadora, Sugey Ábrego, tuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino”. Tuvo la valentía de contar diferentes momentos difíciles que ha pasado dentro de la industria del espectáculo y en su vida personal. Uno de ellos fue cuando casi fue víctima de feminicidio a manos de su esposo.

Sugey estaba casada con Enrique Durán y, al principio, su matrimonio parecía estar en buen camino, pues pasaban mucho tiempo juntos.

“Fueron tres años súper padres, digo tres años porque ‘vámonos de viaje’ y cada fin de semana, pero yo no me daba cuenta que nos íbamos en la camioneta de Sugey, con el chofer de Sugey”, empezó a relatar en el programa y las lágrimas no tardaron en llegar.

Sin embargo, su entonces esposo empezó a tener problemas con su consumo de alcohol y, según rumores, quizás también con algunas drogas. Durán incluso llegó a internarse en un centro para poder combatir su adicción.

A su salida, la actriz decidió darle una segunda oportunidad, pero él terminó decepcionándola nuevamente. Luego de asistir a varios eventos juntos en Acapulco, volvió a excederse con su consumo de alcohol. Cuando estaban regresando a su hotel en la camioneta de Sugey, Enrique Durán se empeñó en conducir, a pesar de su estado de ebriedad.

En el camino, fue cuando la situación escaló y trató de lanzar a la actriz por la puerta del copiloto, aún con el vehículo en movimiento.

“Es un tramo como de 15 minutos. En todo ese tiempo él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera. Él intentaba aventarme del coche, yo iba sostenida con la puerta abierta todo ese tramo con las curvas”, contó la actriz de 43 años durante la entrevista.

¿A QUIEN LLAMÓ SUGEY ÁBREGO CUANDO TRATARON DE ASESINARLA?

Durante esta situación, la cual se mantuvo durante varios minutos, Sugey Ábrego solo pensaba que ese iba a ser el momento en el que ella iba a perder la vida. Por ello, llamó a su madre, para despedirse de ella y que sea testigo de quién sería su asesino, para luego hacer justicia.

“Volvió a hacer lo mismo, esa vez sí puse el celular, me acuerdo que mi mamá estaba del otro lado, porque yo dije, si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo y mi mamá estaba escuchando todo, (Enrique Durán) me insultaba, me zangoloteaba en el coche”, agregó.

Afortunadamente, no logró su cometido y Sugey Ábrego pudo sobrevivir esa noche. Sin embargo, ese no ha sido el caso de muchas mujeres que han sido asesinadas o están desaparecidas.

Lamentablemente, México y muchos países latinoamericanos, tienen altos índices de feminicidios y muchos casos quedan impunes. Ni siquiera conocidas celebridades se salvan de esto, así lo pudimos ver con el reciente asesinato de Yrma Lydya, la cantante de música regional mexicana, que habría sido asesinada por su esposo.