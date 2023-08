¿Qué pasó con Vanessa Lyon? Esa es la gran pregunta que muchos usuarios se hacían desde que la pareja del conductor de televisión Carlos Calderón dejó de hacer publicaciones en sus redes sociales. Afortunadamente, sus dudas han sido escuchadas y la madre de familia reapareció en sus perfiles explicando por qué dejó de compartir contenido.

Tras salir de Univision, Carlos Calderón inició una nueva etapa en su carrera como presentador de televisión de la mano del programa “Hoy Día” de Telemundo. Esto no solo volvió a atraer las miradas sobre él, sino también la repentina desaparición de su esposa Vanessa Lyon de las redes sociales.

Frente a las dudas de sus seguidores, Vanessa Lyon reapareció y explicó por qué dejó de hacer publicaciones y compartir contenido. ¿Qué dijo la esposa de Carlos Calderón? Aquí todos los detalles.

Vanessa Lyon reapareció y explicó por qué dejó de hacer publicaciones en sus redes sociales (Foto: Vanessa Lyon/Instagram)

¿POR QUÉ VANESSA LYON HABÍA DESAPARECIDO DE LAS REDES SOCIALES?

A través de su perfil de Instagram, Vanessa Lyon reveló por qué se alejó de las redes sociales. La esposa de Carlos Calderón explicó que empezó a ser más consciente del uso de su tiempo y que se dedicó más al cuidado de su hijo.

“Primero porque estaba trabajando y cuidando a León, entonces me entró esta crisis de cómo uso mi tiempo. León está creciendo muy rápido, la ropa se le queda rapidísimo, ya han cambiado sus juegos, su forma de expresarse, entonces me dio un poquito de remordimiento y pánico de cómo estoy distribuyendo mi tiempo”, reconoció la actriz.

Debido al tiempo que le demanda las redes sociales, Vanessa Lyon decidió poner un freno a esta actividad y enfocarse en otras cosas.

Vanessa Lyon es una modelo y actriz venezolana que ha partcipado en varias series y películas (Foto: Vanessa Lyon/ AFP)

“Cada vez que yo les posteo algo le echo muchas ganas, edito, lo pienso muy bien, lo planeo, que sea lo más productivo o de que saques algo así sea chiquitito de mi post, entonces eso absorbe bastante tiempo y dije ‘me voy a tomar un tiempo fuera’”, afirmó.

Vanessa Lyon también afirmó que se tomó un tiempo para ver temas de salud y para estar más presente para su hijo León. Asimismo, afirmó que está enfocada en algunos proyectos profesionales.

“Tomé tiempo para mi salud, para hacerme exámenes de salud, para estar con León y de verdad que ser una mamá presente no tiene precio y cualquier distracción en el teléfono o con lo que sea roba tiempo que ya no va a regresar, entonces me dediqué mucho a mi bebé y a mi relación, a mi vida, a mi familia”, señaló.

“Y el tema con los nuevos proyectos es que no se pueden publicar por cuestiones de contrato, no se pueden poner en social media todavía, entonces eso me limita a la hora de compartir en redes”, agregó.