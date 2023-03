En una entrevista de casi 15 minutos plagada de grandes momentos, canciones en español y hasta un cierre al estilo de la WWE, Bad Bunny y James Corden conversaron de todo un poco en el segmento “Carpool Karaoke” del programa “The Late Late Show”. Una de las partes más comentadas fue cuando le preguntó: “¿Cómo es que decides llamarte Bad Bunny?”. El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio explicó la verdad detrás de su nombre artístico.

El rapero llenó de ritmo latino uno de los programas/secciones más virales de la televisión en Estados Unidos y hasta interpretaron juntos “Dakiti”, su éxito original con Jhay Cortez. Luego cantaron “I Like It Like That”, tema que grabó el boricua junto a la rapera dominicana Cardi B y el colombiano J Balvin.

“Tití Me Preguntó”, de su más reciente producción musical, no podía faltar y claro que la entonaron a viva voz dentro del auto en el que graban el “Carpool Karaoke” donde diversos artistas tienen un charla muy amena recorriendo Los Ángeles y que se emite semana tras semanas por CBS. Adicional a esto también se les escuchó con “Break Free” de Ariana Grande ft. Zedd y “As It Was” de Harry Styles, temas que se sabía a la perfección.

El puertorriqueño Bad Bunny cantó algunos de sus más grandes éxitos en el popular segmento de “The Late Late Show”. (Foto: @TheLateLateShow / YouTube)

El origen de Bad Bunny

Durante la conversación, Benito explicó cómo surgió su pseudónimo artístico. “El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el ‘flow’”, contó para también añadir que coincide con su personalidad porque “soy un buen tipo, soy adorable”.

El cantante también dijo “no importa que tan malo es el conejo, siempre se verá lindo”.

¿Dónde ver el especial ‘Carpool Karaoke’ con Bad Bunny?

El especial de ‘Late Late Show’ con Bad Bunny se transmitió en Estados Unidos el martes 14 de marzo y se encuentra disponible para Latinoamérica y Europa en la web del programa dando clic en este enlace. También se puede ver completo en el canal de Youtube de ‘The Late Late Show with James Corden’ de manera gratuita en este link.

Mira aquí la participación de Bad Bunny