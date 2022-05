Recientemente, este viernes 27 de mayo, ha llegado a su fin el juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard. Este se ha caracterizado por ser uno de los más polémicos de los últimos tiempos y, por lo mismo, uno de los más comentados en redes sociales, donde los cibernautas han protagonizado cientos de conversaciones al respecto.

Como se recuerda, el intérprete denunció a su ex esposa por difamación luego de que esta presuntamente lo describiera como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard, por su parte, también presentó una contrademanda. Ahora, ambos están a la espera del veredicto.

A continuación, conoce cómo podrás seguir en directo el pronunciamiento del jurado a través de YouTube.

EL JUICIO ENTRE JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD

Este juicio entre Johnny Depp y Amber Heard inició el lunes 11 de abril. Si bien el actor presentó la demanda en marzo de 2019, este recién dio comienzo en el 2022.

Alegando que su ex esposa lo difamó en un artículo publicado por The Washington Post en diciembre de 2018, Depp la demandó por 50 millones de dólares en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia. Aunque el artista no fue nombrado en el texto, su defensa ha manifestado que el testimonio de Amber dañó su carrera.

Frente a esto, Heard decidió iniciar una contrademanda en la que solicita 100 millones de dólares, luego de que el abogado del actor, Adam Waldman, calificara sus acusaciones como un engaño. Por ello, ambos tuvieron que presentar pruebas que apoyen su versión del caso.

EL JURADO DEL CASO

El jurado de este caso está compuesto por siete personas, quienes deben llegar a una decisión unánime para emitir un veredicto. De esta manera, harán pública su sentencia en los próximos días.

¿CUÁNDO SE SABRÁ LA DECISIÓN DEL JURADO EN EL JUICIO DEPP VS. HEARD?

Este viernes 27 de mayo, luego del término del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, los integrantes del jurado deliberaron hasta la tarde de ese día. Así, acordaron reunirse nuevamente el martes 31 de mayo para seguir debatiendo.

Por eso, aún no hay una fecha confirmada para conocer su pronunciamiento oficial.

¿CÓMO VER EN TELEVISIÓN EL VEREDICTO DEL JUICIO DEPP VS. HEARD?

Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir la transmisión en directo a través del canal Court TV. En el equipo de transmisión estarán Vinnie Politan, Julie Grant, Michael Ayala, Ted Rowlands y Ashley Willcott. Como corresponsales, se presentarán Julia Jenaé, Chanley Painter y Joy Lim Nakrin.

¿DÓNDE VER EL JUICIO A TRAVÉS DE INTERNET?

Asimismo, el veredicto del jurado se podrá ver en streaming desde el sitio web del canal Court TV.

Finalmente, el canal de Youtube llamado Law & Crime lo transmitirá en vivo. En esta plataforma se ha podido ver el juicio desde el primer día de su emisión.

LA RELACIÓN ENTRE JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD

Los actores se conocieron en el año 2009, mientras grababan la película “Diario de un seductor”. Sin embargo, iniciaron una relación años después. Así, en el 2013, confirmaron su romance y se casaron en el 2015.

Meses después de su matrimonio, la actriz lo acusó de violencia en una corte de Los Ángeles y logró obtener una orden de alejamiento en contra del actor. De esta manera, ambos se divorciaron tiempo después.

Amber Heard y Johnny Depp se conocieron grabando "Diario de un seductor" (Foto: Film District)

¿QUÉ PASA SI JOHNNY DEPP PIERDE EL JUICIO?

En caso el actor no gane el juicio, este no recibiría la suma de 50 millones de dólares que ha solicitado. Asimismo, Amber Heard no tendría que pagar los costos legales del intérprete y podría recurrir al recurso de apelación.