El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha sido uno de los más mediáticos de la historia, comparándose incluso con el de O.J. Simpson. Al ser televisado y replicado por redes sociales, ha sido discutido no solo por los medios, sino también por internautas. Luego de más de un mes de iniciado el proceso, llegó el momento de los alegatos finales de cada parte, la última oportunidad que tienen para convencer al jurado de quién tiene la razón.

El proceso en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax inició el 11 de abril de este año y ha estado lleno de momentos muy controversiales que generaron debate en la esfera pública. Uno de los más recientes fue el testimonio de la supermodelo Kate Moss, quien testificó a favor de Johnny Depp, afirmando que nunca la había empujado por las escaleras ni había sido violento con ella. Esto desmintió lo que había asegurado Amber Heard una de las ocasiones en las que testificó.

Otro de los momentos que resonaron en redes sociales fue la discusión que hubo entre un extrabajador del portal de noticias de farándula TMZ y Elaine Bredehoft, la abogada de Amber. La defensa trató de quitar credibilidad a su testimonio preguntándole si se había presentado para conseguir fama. Sin embargo, el periodista Morgan Tremaine negó esta acusación y respondió de una forma muy concisa.

“No gano nada de esto. En realidad, me estoy poniendo como objetivo de TMZ, una organización propensa a demandar. No estoy buscando 15 minutos de fama, pero si desea puede especular. Podría decir lo mismo de usted, al tomar a Amber Heard como cliente”, refutó Tremaine.

No obstante, la etapa de testigos e interrogatorios llegó a su fin. Por lo que este viernes 27 de mayo se dieron los argumentos finales para tratar de convencer al jurado de fallar a su favor.

LO QUE DIJO EL EQUIPO DE JOHNNY

El primero en hablar fue el abogado de Depp, Benjamin Chew, quien le explicó al jurado que su objetivo final no era conseguir los 50 millones de dólares que piden en la demanda por difamación a la exesposa de su cliente Amber Heard, sino restituir su nombre de acusaciones falsas.

“Este caso nunca ha sido por dinero (...) Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido durante los últimos seis años”, inició refiriéndose al argumento que Johnny fue despedido luego de que Amber publicará su artículo de opinión en el Washington Post.

Luego tomó la valla otra de las abogadas de Johnny, Camille Vásquez, quien se ha viralizado en redes por su tenacidad al momento de interrogar a Amber Heard u objetar ante las preguntas de su equipo.

“Hay un abusador en esta sala, pero no es el señor Depp”, dijo Vásquez asegurando que los demandados no presentaron una sola prueba sólida que demuestre que fue víctima de violencia física o sexual. Por el contrario, Johnny ha brindado testigos, audios y fotos que prueban haber sido víctima de abuso.

Desmintiendo a Amber Heard

Además, habló de las contradicciones que ha tenido la actriz de 36 años a lo largo de sus testimonios. Por ejemplo, cuando dijo que Depp le había golpeado en la cara luego de que ella se riera de uno de sus tatuajes. Había afirmado que esto ocurrió en el 2013, pero luego dijo que fue en el 2012.

“Ahora, en esta sala, ella ha borrado de repente todo un año de magia”, explicó Vásquez, refiriéndose a la forma en la que Heard describió los primeros años de relación con el actor de “Piratas en el Caribe”.

Además, habló sobre las acusaciones que hizo Heard, asegurando que Johnny Depp la golpeó en el rostro en diversas ocasiones y que ella misma admitía que él usaba anillos muy grandes todo el tiempo. Sin embargo, las fotos presentadas como pruebas la mostraban ligeramente enrojecida, no con los profundos moretones y hasta cortes que tendría de haber sido golpeada en dichas condiciones.

Los calificativos que se hicieron

“Les prometimos que les mostraríamos quién era verdaderamente Amber Heard y lo cumplimos. Ella es una persona muy perturbada, violentamente asustada del abandono, desesperada por atención y aprobación. Y en su relación con el señor Depp, ella fue violenta, abusiva y cruel”, comenzó diciendo Camille Vásquez.

Posteriormente, listó los testimonios que mostraban estas características, principalmente el de la dra. Shannon Curry.

LO QUE DIJO EL EQUIPO DE AMBER

Por su parte, Benjamin Rottenborn, uno de los abogados de Heard, aseguró que la demanda no tenía nada que ver con la reputación de Johnny Depp, sino que era una campaña de desprestigio y venganza luego de su divorcio.

“En el mundo del Sr. Depp, no se deja al Sr. Depp. Si lo haces, él iniciará una campaña de humillación global contra ti”, afirmó.

El equipo de la actriz de “Aquaman” presentó una contrademanda de 100 millones de dólares contra Depp, luego de que la acusaran de mentir sobre su calidad de víctima de violencia doméstica.

Además, Rottenborn respondió a las afirmaciones que sus pruebas no eran suficientes, asegurando que sí hay bases abrumadoras a su favor y que esto envía un mensaje peligroso a las víctimas de violencia doméstica que quieran denunciar.

“Si no tomaste fotos, no sucedió. Si tomaste fotos, son falsas. Si no se lo contaste a tus amigos, están mintiendo. Si se lo contaste a tus amigos, son parte del engaño”, afirmó.

¿QUIÉN SALDRÁ VICTORIOSO?

A lo largo del juicio, muchas de las pruebas presentadas por Amber Heard no han terminado de convencer al público de que ella haya sido víctima de abusos. Sin embargo, a pesar del poco respaldo que está teniendo, podría ganar el juicio por un pequeño detalle.

El abogado Mark Breyer, quien ha realizado un análisis del caso día por día en su cuenta de TikTok, explicó que el jurado podría fallar a su favor tan solo con una prueba que confirme que fue víctima de algún tipo de violencia, sea esta física, sexual, psicológica o emocional.

“El poder de la ‘libertad de expresión’ vs. Johnny Depp. En eso se basó el equipo de Amber Heard cuando empezaron”, dijo en uno de sus videos “Lanzaron el argumento de que Johnny Depp no se puede salir con la suya, demandando a la gente por expresar sus vivencias. Aunque debieron concentrarse más en eso y decir ‘fue Johnny el que atrajo atención a esto, ella ni siquiera lo mencionó’”.

Al final, la demanda se basa en un artículo de opinión que Amber Heard escribió en el 2018, asegurando que ella también había sido víctima de violencia doméstica dos años antes.

“Incluso con un jurado lleno de personas que creen que Johnny Depp dice la verdad en la mayoría de las cosas, podría perder. Por lo que el punto principal es determinar si algo en el artículo era falso”, finalizó.

Aunque no menciona específicamente el nombre de su exesposo, el público rápidamente lo relacionó a cuando, en 2016, pidió una orden de alejamiento contra Johnny Depp con base de violencia doméstica.

“Ella no mencionó su nombre. No tenía que hacerlo”, dijo Benjamin Chew. “Todo el mundo sabía exactamente de quién y de qué estaba hablando la señorita Heard”.

LA DECISIÓN DEL JURADO

Luego de que cada lado argumentara los últimos puntos, el jurado deliberó durante dos horas. No obstante, no se llegó a una decisión unánime, por lo que se retomará el debate el martes 30 de mayo.