Véronica Castro y Lucía Méndez son dos grandes figuras de la actuación y la música en México. Ambas interpretes han sido rostro de los más éxitos melodramas de Televisa y desde la década de los 70 se han posicionado como las actrices más famosas del medio, pero más allá de eso, una gran rivalidad describe la larga carrera de ambas mujeres.

Por más de 40 años, estas dos señoras han vivido una gran enemistad que fue la base de infinidad de rumores que se dieron sobre ellas. Además, en cada oportunidad que les preguntaban por la una y por la otra, no desaprovechaban el momento para lanzar sus dardos y así seguir sumando mucha mas rivalidad entre ellas.

Esta situación causó mucho morbo entre las producciones de aquellos años y siempre las convocaban para que trabajen juntas, sin embargo, Verónica Castro y Lucía Méndez siempre rechazaban estas propuestas, ya que no quería seguir sumando el problema que existía entre ellas, pero, ¿qué fue lo que sucedió para que ambas divas dejarán de hablarse y se odiaran a muerte?

¿QUÉ PASÓ ENTRE VERÓNICA CASTRO Y LUCÍA MÉNDEZ?

Verónica Castro y Lucía Méndez han sido parte del medio desde los años 70, ambas actrices forjaron una gran carrera en la música y la actuación. Como era de esperarse, ambas divas debían encontrarse en algún momento y no fue hasta que fueron convocadas para protagonizar un comercial.

Según el diario “Excélsior” de México, ambas actrices coincidieron en un comercio y en esta oportunidad, Méndez quería superar a Verónica, sin embargo, ella ya tenía tiempo en el medio. Se dice que en ese comercial hubo una fricción que jamás se arregló.

Por otro lado los fans no descartan que la razón por la que se enemistaron fuera un hombre. Sería el actor argentino Jorge Martínez la manzana de la discordia. El intérprete conoció a Verónica cuando protagonizaron la telenovela “Verónica: el rostro del amor” en Argentina. Su romance se dio rápidamente y solo duraron unos años.

De esta relación Verónica no guarda un buen recuerdo, pues en 2018 recordó que era un hombre abusivo, mantenido y vividor. Al parecer esto no le importó a Lucía Méndez, quien también deseaba al argentino e incluso se dice que trató de enamorarlo mucho antes que La Vero.

Para los años 80 era más que evidente que algo no estaba bien entre ambas actrices. Muchas producciones las querían juntar, por el morbo, sin embargo ellas se negaron a trabajar juntar y esto se dio durante muchos años.

Pero en el 2008 se llevó a cabo una de los sucesos de muchos esperaban y es que ambas actrices fueron convocadas por el productor Pedro Torres para que sean las protagonistas de la serie “Mujeres Asesinas” y lo logró. No trabajaron juntas en el capítulo pero sí se les vio en la presentación oficial del proyecto.

Verónica Castro y Lucía Méndez se juntaron luego de 30 años para el proyecto "Mujeres Asesinas", esto fue en el 2008 (Foto: Televisa)

Una de las más fuertes declaraciones fue la que hizo Méndez sobre Castro: “Ella nunca ha sido y una gran cantante y mucho menos nunca se ha vendido como la gran voz. No siempre se puede ser completo en este medio, en mi caso, me considero una artista que busca estar lo más completa que pueda. Ella es una mujer que quizás cantando no sea su fuerte, pero en el escenario se necesitan otras cosas que ella tiene”, esto sobre su actuación en la obra Aplauso.

TE PUEDE INTERESAR: